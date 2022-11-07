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Еда для богачей: цены на гречку и яйца в Украине стали одинаковыми

7 ноября 2022, 16:45

Почему цены на гречку и яйца в Украине сравнялись и когда рухнет стоимость продуктов.

цены на гречку, цены на яйца
Цены на яйца и гречку / pixabay, УНИАН

В Украине цены на продукты продолжают шокировать. Так, десяток куриных яиц уже сравнялся в цене с 1 килограммом гречки.

Цены на гречку в Украине удалось стабилизировать, как и говорили эксперты.

Стоимость гречки пока не повышается, она обойдется на несколько гривен дешевле, чем в прошлом месяце - 78,70 грн/кг.

"До конца года запрет на экспорт гречки будет действовать однозначно. Будет ли он продлен с января 2023 года – мы поймем в конце ноября, поскольку ее сбор продолжается. Когда мы увидим, что производство, которое было прогнозировано на уровне 140 тыс. тонн, будет уже у нас в амбаре, тогда можно будет о чем-то говорить. Но свободного экспорта точно не может быть", – пояснил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Цены на гречку в Украине
цены на гречку

Цены на яйца

А вот цены на куриные яйца за месяц значительно увеличились. Сейчас за десяток яиц торговой марки Квочка придется отдать от 79 гривен, тогда как в прошлом месяце их можно было приобрести за 57 гривен.

За 30 штук таких же яиц придется отдать 218,55 грн, тогда как в прошлом месяце их цена была на уровне 180,45 грн.

Отметим, что впервые за долгое время цены на гречку и яйца сравнились в цене.

Стоимость яиц может снизиться ближе к Новому году, обещают эксперты.

Цены на яйца в Украине
цены на гречку

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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яйца гречка цены на продукты
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