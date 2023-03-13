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ДШВ выровняли ситуацию: ВСУ перебросили в Бахмут резервы - украинский полковник

13 марта 2023, 12:50
В Бахмут были заведены дополнительные подразделения ВСУ, в частности - десантники.
Десантники
В Бахмут перебросили резервы ВСУ / Пресс-служба командования ДШВ ВС Украины

Вооруженные силы Украины сумели стабилизировать ситуацию в Бахмуте Донецкой области, рассказал полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, этого удалось добиться после переброски в Бахмут частей Десантно-штурмовых войск. Об этом он рассказал в комментарии Каналу 24.

"После того, как туда (в Бахмут, - ред.) были заведены дополнительные наши подразделения, в частности десантники, ситуация в определенной степени выровнялась именно на этом участке, где идут ключевые пути коммуникации между "большой землей" и украинским городом-крепостью", – подчеркнул он.

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Украинский военный пояснил, что в дальше ВСУ будут делать все для того, чтобы снизить военный потенциал путинской армии.

Селезнев добавил, что решение держать рубежи в Бахмуте или переместиться на другие позиции будет сугубо военным, то есть рациональным.

Кто такой Владислав Селезнев

Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Больше новостей:

Бахмут Владислав Селезнев война России и Украины
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