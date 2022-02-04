"Думайте о том, что едите": Клопотенко "просветил" украинцев в вопросах правильного питания

Евгений Клопотенко рассказал, в чем заключается правильное питание / instagram.com/klopotenko/

Кулинар Евгений Клопотенко, который ранее столкнулся с критикой нового меню в украинских школах и детсадах, объяснил в чем суть правильного питания.

В посте на своей страничке в Facebook Клопотенко отметил, что прежде всего нужно понимать свой организм, и для чего вы едите определенный продукт.

"Вот [зачем - неценз.] вам нужно правильное питание, если вы бросились в него без понимания собственного организма? Поэтому я топлю за сознательное питание. Это когда вы едите то, что вам хочется, но четко знаете о последствиях. То есть, можете ответить, зачем вам сейчас определенный продукт, и как это повлияет на ваши эмоции и организм", - написал Клопотенко.

Кулинар напомнил, что сахар - это обыкновенный углевод, который дает энергию, но в больших количествах не даст ничего хорошего.

"Сахар не убьет, а даст энергию. Но в случае если есть его в пределах нормы. Перебор никому не нужен. Конечно, вы от переедания сахара не умрете сразу, и вас, возможно, подкосит экология, но почему бы не прожить эту жизнь сознательно. То же касается и другой пищи", - считает Евгений.

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Клопотенко отметил, что ранее ел все, что ему хочется, а сейчас вдумывается и ест осознанно.

Читайте такжеУкраинцы "разнесли" новое школьное меню: Клопотенко ответил на критику"Поэтому просто принимайте во внимание, что разная пища имеет разные элементики и разное влияние на организм разных людей (не всем одинаково подходит одна и та же пища). И когда едите – думайте о том, что едите. Я, например, раньше ел все, что хотел и не парился. Теперь я изучил вопросы продуктов, ем больше овощей, чередую мясо с рыбой, не ем сахар с хлебом в бешеных дозах (типа один кусочек вместо пяти) и не парюсь, но уже сознательно", - признался кулинар.

По словам эксперта, именно осознанность - это успех, и каждый должен для себя определить свой баланс в питании.

Читайте такжеКлопотенко пояснил, почему украинцы "панически" боятся нового меню в школах"А вы следите за собой, когда едите, и ищите собственную схемку. А если имеете целью повлиять на свое здоровье через еду, то сдавайте анализы и консультируйтесь с соответствующими специалистами. Вывод. Запрещать себе еду (если это не о показателях здоровья) – не окей. Есть всю пищу в огромных количествах – не окей. Баланс и сознание – окей", - подытожил эксперт.

Ранее в Сети показали, чем кормят детей в различных школах Украины. В Мариуполе Донецкой области, например, блюда из одного меню, напоминают совершенно разные блюда.