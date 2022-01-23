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Для украинских школьников готовят новое меню после громких скандалов

23 января 2022, 16:29

Развитию общей гастрономической культуры будет способствовать включение в меню школ лучших мировых блюд, говорит Клопотенко.

школы меню, Клопотенко
Новое школьное меню / ua.depositphotos.com, соцсети

Один из авторов реформы школьного питания в Украине шеф-повар Евгений Клопотенко заявил о подготовке книги рецептов с 500 блюдами для украинских школ.

По словам Клопотенко, сборник планируют выпустить в середине этого года.

Шеф-повар отмечает, что проекта по изменению культуры питания CultFood, этот сборник рецептов поможет учебным заведениям в формировке собственного уникального меню, которое подходит для учеников и не вредит здоровью детей. Так, Клопотенко с его командой продолжает обновлять новые блюда для школьного меню, которые войдут в книгу рецептов. Среди полтысячи блюд, 340 - новых, а 160 - уже утвердили.

"Работая над реформой школьного питания мы увидели потребность поваров в увеличении выбора блюд, которые уже соответствуют новым стандартам, для возможности формирования меню школами", – сказал Клопотенко, передает Обозреватель.

Как он считает, развитию общей гастрономической культуры будет способствовать включение в меню школ лучших мировых блюд.

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Клопотенко также добавил, что этой весной все необходимые документы, включая технологические карты, передадут на экспертизу в Институт общественного здоровья им. Марзеева, НАМН и Госпродслужбы. Пока что блюда находятся в разработке.

Новое школьное меню

В Украине с 1 января все школы и детские садики перешли на новое обновленное меню, но родители начали его критиковать.

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая была инициатором реформы школьного питания, ответила на критику нового меню в школах и детсадах. Она отметила, что команда, инициировавшая реформу школьного питания, была готова к критике. Однако они это делают для здоровья детей.

Первая леди подчеркнула, что изменений в этой сфере не было со времен СССР.

Читайте также"Дети такое не едят": украинцы массово раскритиковали новое школьное меню от Клопотенко

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