"Музыкальное" пюре: в Одессе пожаловались на "пукательные свойства" нового школьного меню

Новое школьное меню в Украине продолжают обсуждать в Сети / Facebook Елена Буйневич

Глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич раскритиковала новое меню в садах и школах.

На своей страничке в Facebook чиновница отметила, что бобовые являются причиной повышенного метеоризма в учеников.

"Необычными для меня – мамы, являются нормы бобовых. Гороховые каши, это, может быть, и вкусно… Да, точно вкусно и полезно, но "детско-пукательные свойства" значительно повышаются, а в меню они есть. Ну поразмыслили и внесли бобовые в супчики, замороженный горошек прекрасно смотрится в рагу, а пюре музыкальное – как деликатес, исключительно редко", - написала Буйневич.

Читайте такжеВрач-диетолог назвала главную пользу бобовых и рассказала, как их правильно готовитьТакже чиновница отметила, что в блюдах нового меню отсутствует соль и сахар. Нововведение, по ее словам, "не зашло" детям.

Питание в Одесских школах / Facebook Елена Буйневич

"Проблема даже не с ними, а с нашими пищевыми повадками. Не пьют не сладкое. Факт. Выливаем. Сладкой выпечки нет. Но я поддерживаю идею воспитывать здоровые привычки, потому проблемы не вижу", - отметила Буйневич.

Реклама

К другим "плюсам" нового меню она отнесла отказ от консервации, увеличения количества фруктов и овощей, а также кисломолочных продуктов.

Питание в Одесских школах / Facebook Елена Буйневич

Напомним, в Украине с 1 января все школы и детские садики перешли на новое обновленное меню, но в Сети начали его критиковать.

Позже известный кулинар и один из авторов меню Евгений Клопотенко решил ответить на негативные комментарии.

Читайте также: