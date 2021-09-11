"На зоне лучше кормят": украинцы массово жалуются на "золотое" питание в школах (фото)

Родители жалуются на питание детей в школах / REUTERS

С нового учебного года в школах Украины действуют новые нормы питания, которые предполагают разнообразное меню из 160 блюд. Родители школьников отмечают, что цены на обеды выросли, а вот качество еды лучше не стало.

Одной из первых обратила внимание на высокие цены на еду в школах депутат Полтавского городского совета Виктория Лоза. На первый взгляд, все прилично, качество блюд удовлетворительное, Но стоит обратить внимание на цены, и милая картинка в одно мгновение бесследно исчезает, пишет она в Facebook.

Так, женщина сравнила стоимость продуктов в школьном меню с ценами в супермаркете, и пришла к выводу – в магазинах все значительно дешевле. В подтверждение своих слов она опубликовала фото меню в школьных столовых, в которых завтрак и обед обходится по 35 гривен. Как видно, котлета с куриного филе, включенная в один из вариантов меню, стоит 17,35 гривны, что весьма дорого.

Также она предоставила фото завтраков и обедов. На снимках видно салат из капусты, вареное яйцо, половинка груши, кусочек подгоревшей запеканки и какао на молоке. Еда выглядит не просто не аппетитно, но и немного пугающе. Видимо из-за этого дети и не стали ее есть.

Это далеко не единственный случай. Родители массово жалуются в Facebook-группе "Батьки SOS", что в школьном питании с наступлением нового учебного года ничего не поменялось.

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Днепр, никаких изменений! Сегодня рис с зеленым горошком и морковью, и омлет с морковью, не вкусно и даже пробовать не хочет. Если гречка с котлетой или отбивной - нормально. Пюре водянистое, растекается по тарелке

В Виннице дети первых классов кушают бесплатно (булочка и чай либо сок), те кто на продленке - 100 грн в неделю. Старшие классы кушают по талонам.

Полтава, с питанием полный кошмар!

Вот у меня возник вопрос - стоимость питания подняли как в школах, так и в садиках с целью улучшить рацион… я не против! Вопрос - на сколько надо улучшить рацион, что теперь питание в младших группах, средних и старших по одной стоимости, как и в школе? 500 грн в месяц. Неужто маленьким детям на столько увеличили порции и поменяли рацион?

Напомним, что из-за массовых жалоб на еду в школьных столовых, а в некоторых случаях и массовых отравлений, в Украине решили изменить подход к питанию детей. Проект запустили еще в августе прошлого года. Меню разработал известный украинский повар Евгений Клопотенко, а курирует проект первая леди Елена Зеленская.

С сентября текущего года в школах ввели новое меню. Меню на четыре недели состоит из 160 блюд, из которых в каждой школе могут выбирать свой вариант. Предполагается, что рацион учащихся станет более сбалансированным и разнообразным. Предпочтение должно отдаваться куску натурального мяса, а не котлетам или тефтелям, блюдам из свежих овощей без добавления уксуса.

Основная цель – сделать еду в украинских школах полезней, вкусней и разнообразней. В целом, реформа предусматривает "модернизацию" состава школьного меню, рецептуры приготовления, а также формы организации питания учеников.