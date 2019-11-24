"Дети хотят перемен": Елена Зеленская рассказала о реформе школьного питания

Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official

Супруга президента Елена Зеленская приняла решение заняться реформировании школьного питания в Украине.

Она пояснила свое решение низким качеством приготовленной пищи в школах и крайне ужасным обслуживанием.

"Мы хотим сделать классификацию школ, которым государство будет помогать по-разному. Есть школы, в которых совсем ничего нет. То есть, там будет больше финансирование", - рассказала Елена Зеленская ТСН.

Она отмечает, что украинские школьники поддерживают рацион питания с уменьшенным количеством углеводов: "В некоторых странах детям дают стакан молока и они принудительно его выпивают. А если у нас будет программа яблоко для ребенка. У нас яблоки просто гниют на Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много. Вас это не возмутит?".

Читайте такжеЕлена Зеленская восхитила неимоверно стильным образом в Латвии. ФотоШкольники голосуют "за" бесплатные витамины. Они еще и предлагают воспитывать кулинарные привычки у взрослых, потому что сами уже сознательно относятся к тому, что едят.

"Дети все понимают, хотят перемен. А взрослые, к сожалению, мне кажется, не понимают, почему котлеты с кашей - это для употребления каждый день плохо. В понедельник хорошо. А во вторник - давайте еще и салатик добавим", - подчеркнула она.

Елена Зеленская также рассказала, что имеет немало и других планов: это и здоровье детей, и культурная дипломатия.

"Я хочу что-то делать ради гендерного равенства. Против эйджизма, меня очень интересует безбарьерность и доступ всех людей ко всем услугам", - рассказал жена президента.

Она добавила, что узнав о проблемах детей, когда, по их словам, возле тарелки может пробежать таракан, или подают просроченное блюдо, решила найти пути улучшения качества питания в школах.

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Напомним, ранее Елена Зеленская сразила нестандартным нарядом от украинского дизайнера.