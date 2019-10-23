Елена Зеленская сразила нестандартным нарядом от украинского дизайнера. Фото

Елена Зеленская в Японии / instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская, представшая на интронизации императора Нарухито в желтом наряде, на званом ужине кардинально сменила образ. Стилисты выбрали для первой леди Украины платье необычного кроя от украинского дизайнера Ивана Фролова.

Так, супруга украинского президента блистала в платье-пиджаке небесно-голубого цвета, который символичен для осеннего сезона в Японии. Платье сшито так, что напоминает мужской пиджак. Дизайнер дополнил свое творение одним полупрозрачным рукавом, вставкой и шлейфом из ткани с кристаллами.

Елена Зеленская дополнила образ квадратным клатчем в тон к платью, светлыми лодочками и аккуратными серьгами, которые блистали, как звезды в ночном небе. Прическу жене Зеленского сделали в японском стиле и украсили крупной заколкой. Макияж в голубых тонах первой леди Украины прекрасно гармонировал с ее нарядом.

Стоит отметить, что на своей страничке в Instagram Елена Зеленская опубликовала фото с мероприятия в четь восхождения на трон императора Нарухито и поблагодарила за приглашение.

"Благодарим за приглашение на торжественный прием по случаю восшествия императора Нарухито на престол и возможность лично поздравить Его Величество и Императрицу Масако", – говорится в сообщении.

Чета Зеленских на званом ужине в Японии / instagram.com/olenazelenska_official

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская приняли участие в интронизации Императора Японии Нарухито.