В стиле королевской семьи: появилось первое фото четы Зеленских на интронизации Нарухито

Владимир и Елена Зеленские в Японии / Фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская приняли участие в интронизации Императора Японии Нарухито. Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию.

Перед высокопоставленными гостями президент Украины предстал в классическом черном фраке с бабочкой и белой рубашке. А Елена Зеленская выбрала для торжественного мероприятия вечернее платье желтого цвета. Свой монохромный образ первая леди дополнила обувью на небольшом каблуке и клатчем.

По примеру королевских семей Елена Зеленская заплела волосы в прическу, чтобы избежать конфузов в случае ветреной погоды. Еще один элемент образов Ее Величества – перчатки. Известно, то без этого аксессуара королева Елизавета II крайне редко появляется на торжественных церемониях.

Владимир и Елена Зеленские / Фото Getty Images

Как известно, первая леди Украины отправилась вместе с супругом в Японию. Елена Зеленская вышла из самолета в элегантном платье темно-синего цвета. При этом она дополнила свой образ удлиненным пиджаком темно-серого цвета и черными лодочками.

Ранее первая леди Украины поразила своим стильным и элегантным образом во время поездки в Латвию. Туда супруга президента Украины отправилась в костюме нежно-фиолетового цвета. Лук Зеленской состоял из удлиненного пиджака и юбки-маски. Елена Зеленская дополнила свой образ туфлями на невысоком каблуке.