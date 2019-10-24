"С мужа сняли?": Елена Зеленская удивила украинцев

Елена Зеленская / Фото Instagram olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Японию посетила младшую школу Когай. Для общения с детьми супруга украинского президента выбрала достаточно смелый наряд.

По ее слова, дети в Японии очень самостоятельные и дисциплинированные.

"Меня невероятно поразило то, насколько активно дети участвуют во всех процессах. Например, во время обеда есть дежурные, раздающих блюда, дети самостоятельно занимаются уборкой в школах, а на уроках спорта они собственноручно измеряют показатели других учеников. Уверена, это развивает чувство ответственности, дисциплинированности и дружеские отношения в коллективе", - написала Зеленская в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, первая леди Украины опубликовала фото, сделанные вол время визита в школу. На них она позирует в строгом деловом черном костюме и туфлями-лодочками в тон костюму. Свой тотал блек лук Зеленская разбавила ярким разноцветным шарфом на шее и черной сумочкой-клатчем с золотыми цепочками.

Некоторые пользователи соцсети одобрили наряд супруг президента Украины: "Зе, какая у тебя красивая жена", "Вау, какой наряд. Вам очень идет! Вы идеальна просто".

Были же и те, кто раскритиковал образ первой леди: "Елена, вам срочно нужно менять дизайнера. Все вещи, которые вы носите, уж простите, вас полнят и придают возраст. А вы же молодая и привлекательная женщина. Ну, вот почему эти грубые пиджаки во всем, понятно там over size, но это не для первой леди. Вам бы более мягкие линии пошли", "Елена, вы костюм с мужа сняли, что ли? Ну, ужасно. Вам не подходят такие наряды".

Напомним, что ранее Елена Зеленская выбрала для званого ужина в честь восхождения на трон императора Нарухито платье необычного кроя.