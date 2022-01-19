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"Не меняли со времен СССР": Зеленская объяснила, почему украинцы невзлюбили новое школьное меню

19 января 2022, 10:32
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Первая леди Украины отметила, что готова терпеть критику.

Елена Зеленская ответила на критику нового школьного меню / instagram.com/olenazelenska_official, Facebook Елена Буйневич

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая была инициатором реформы школьного питания, ответила на критику нового меню в школах и детсадах.

В комментарии "Фокусу" она отметила, что команда, инициировавшая реформу школьного питания, была готова к критике. Однако они это делают для здоровья детей.

Первая леди подчеркнула, что изменений в этой сфере не было со времен СССР.

"Согласно нашему исследованию, на старте реформы нынешние школьники питались так же, как и их родители, когда учились в школе: макаронами, сосисками, хлебобулочными изделиями и невероятно сладким компотом", - отметила Зеленская.

По ее словам, "переход от старого к новому психологически сложен обществу".

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"В то же время я бы не сказала, что отрицательные отзывы преобладают. Скорее, раздел такой: комментарии "за", "конструктивная критика" и третья группа тех, кто вообще не хочет перемен под названием "немедленно верните в школьные столовые булочку с маслом и сосиски". Этот пункт вызывает в соцсетях настоящие "батлы", потому что в новых блюдах ограниченное (не отмененное, а именно ограниченное!) количество соли, сахара, жиров, белого хлеба, запрещенные субпродукты типа сосисок и консервов, кондитерские изделия", - пояснила первая леди.

Читайте такжеУкраинцы "разнесли" новое школьное меню: Клопотенко ответил на критикуЗеленская также отметила, что тем, кто привык ко всему вышеперечисленному, новая школьная еда может показаться необычной — это называется "пищевая привычка".

"Такие привычки есть у каждого из нас. Однако следует отличать вредные привычки от безвредных. Нормы о снижении количества соли и сахара Минздрав утвердил для улучшения здоровья украинцев. Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей младше 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями! Стоит ли сразиться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть", - подытожила Елена Зеленская.

Напомним, в Украине с 1 января все школы и детские садики перешли на новое обновленное меню, но в Сети начали его критиковать.

Автор: Сергей Кущ
viber
школы правильное питание Елена Зеленская новости Украины
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