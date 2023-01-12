"Дурдом творится только из-за него": Арестович озвучил сценарии свержения Путина

Российские элиты имеют несколько вариантов ликвидации российского диктатора, считает Алексей Арестович.

Алексей Арестович, Владимир Путин / УНИАН, скрин

Российская "элита" очень недовольна действиями Владимира Путина, но что она с ним будет делать, предугадать сложно.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию "Гордон" отметил, что в России человеческие потери не особо учитываются, но экономическая составляющая является важным фактором, который может сильно повлиять на поведение российской "элиты". По его словам, к лету падение цен на нефть, на газ ограниченность возможности торговли будет сильно ломать российскую экономику.

"Если какое-то острое по отношению к Путину поведение случится – это потому, что все больше людей понимают, что вообще весь дурдом творится только потому, что есть один человек и он еще на одной должности, он еще принимает эти решения. Если его нет на этом посту или его нет физически, все сразу решается", - отметил Арестович.

Советник Офиса президента Украины озвучил еще одни вариант "ликвидации" Путина.

"Сваливаешь за него всю вину, такой опыт в российской "элиты" есть, они много раз это делали, начиная со смерти Сталина. Сбрасываешь с себя ответственность и говоришь: "Он держал наши семьи в заложниках, мы не одобряли, мы сопротивлялись как могли, простите нас. А теперь мы готовы возвращаться в семью народов, в мировое разделение труда. Давайте снимать санкции". Вот это очень выгодное решение для них. Все больше людей это понимают", – сказал он.

Ранее аналитики американского Института изучения войны ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин осознает все проблемы, которые есть сейчас в России и оккупационной армии, однако пытается переложить ответственность с себя на других. Он пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении своего правления.

Напомним, ранее директор страны-агрессора России Владимир Путин заговорил о возможном завершении войны. По его словам, процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". Российский диктатор прямо заявил, что РФ готова к переговорам. мол, без них всё равно не удастся обойтись.

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