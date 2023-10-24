Двое украинских детей погибли в Секторе Газа

349 украинцев в Секторе Газа подали запросы на эвакуацию.

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Мать детей - родом из Харькова - выжила / Коллаж Главреда. Фото: скриншот

Двое детей украинского гражданства погибли в результате ракетного удара в Секторе Газа, пишет Суспильне со ссылкой на руководителя отделения посольства Украины при Палестинской национальной администрации Текина.

Как уточнил изданию представитель украинской общины, который сейчас находится в Секторе Газа, двое детей - брат и сестра 9 и 6 лет. Их мать - украинка, родом из Харькова. Она выжила.

Суспильне пишет, что пока договоренностей по открытию КПП, через который планировали эвакуировать иностранцев из Газы, не достигнуто.

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Война в Израиле

7 октября ХАМАС перешел в наступление на Израиль - боевики прорвали границу и совершили ряд преступлений против гражданских, захватив при этом кусок территории страны.

Уже через несколько дней армия Израиля ситуацию стабилизировала. Командование отчитывалось о возвращении под контроль всех ранее захваченных ХАМАСом районов. Происходили одиночные перестрелки с боевиками. Однако террористы до сих пор удерживают гражданских заложников, в том числе граждан других стран.

По состоянию на 23 октября запрос на эвакуацию подали 349 украинских граждан, сказал Суспільному украинский дипломат в Египте Владислав Рудник.

США не исключают ввода американских войск в сектор Газа для освобождения взятых ХАМАСом заложников. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби уточнил, что речь идет о гражданах Соединенных Штатов.

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