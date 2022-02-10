Эффект домино: на Киевщине водитель протаранил пять авто и даже не остановился – видео

На Киевщине в Борисполе водитель устроили массовое ДТП/ Скрин из видео, УНИАН, коллаж Главред

В Борисполе Киевской области вечером в среду, 9 февраля, водитель протаранил пять автомобилей. Перваое ДТП произошло на парковке, где водитель врезался в авто, которое стояло возле здания.

На видео, которое обнародовала полиция Киевской области видно, что после первого ДТП водитель даже не остановился и спокойно продолжил движение дальше.

Однако в дальнейшем он врезался в еще четыре автомобиля – их он протаранил все вместе, как домино.

"Прибыв по указанному адресу, патрульные установили, что водитель транспортного средства Mazda совершил наезд на припаркованные автомобили: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. Пострадавшие отсутствуют", – отмечают в полиции.

Полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако проверяться на состояние опьянения тот отказался. При этом отмечается, что он вел себя очень вызывающе – кричал, нецензурно выражался и не реагировал на замечания правоохранителей.

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Виновник ДТП был доставлен в полицейский участок. Там на него составили пять админпротоколов:

за нарушение ПДД, повлекшее аварию,

оставление места ДТП,

управление в состоянии опьянения,

хулиганство,

управление авто без водительского удостоверения.

Напомним, в Запорожье водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух 15-летних девушек. Они получили тяжелые политравмы и находятся в больнице. По предварительным данным, водитель находился за рулем после употребления марихуаны.

Также сообщалось, что в Турции перевернулся автобус с туристами после лобового столкновения с легковушкой. Пострадали 13 человек, их доставили в местные больницы. По предварительной информации, авария произошла из-за нарушения полосы движения одним из транспортных средств.

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