Эффект домино: на Киевщине водитель протаранил пять авто и даже не остановился – видео

Когда после ДТП водителя остановила полиция, он вел себя вызывающе – кричал, нецензурно выражался и не реагировал на замечания правоохранителей.
В Борисполе Киевской области вечером в среду, 9 февраля, водитель протаранил пять автомобилей. Перваое ДТП произошло на парковке, где водитель врезался в авто, которое стояло возле здания.
На видео, которое обнародовала полиция Киевской области видно, что после первого ДТП водитель даже не остановился и спокойно продолжил движение дальше.
Однако в дальнейшем он врезался в еще четыре автомобиля – их он протаранил все вместе, как домино.
"Прибыв по указанному адресу, патрульные установили, что водитель транспортного средства Mazda совершил наезд на припаркованные автомобили: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. Пострадавшие отсутствуют", – отмечают в полиции.
Полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако проверяться на состояние опьянения тот отказался. При этом отмечается, что он вел себя очень вызывающе – кричал, нецензурно выражался и не реагировал на замечания правоохранителей.
Виновник ДТП был доставлен в полицейский участок. Там на него составили пять админпротоколов:
- за нарушение ПДД, повлекшее аварию,
- оставление места ДТП,
- управление в состоянии опьянения,
- хулиганство,
- управление авто без водительского удостоверения.
Напомним, в Запорожье водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух 15-летних девушек. Они получили тяжелые политравмы и находятся в больнице. По предварительным данным, водитель находился за рулем после употребления марихуаны.
Также сообщалось, что в Турции перевернулся автобус с туристами после лобового столкновения с легковушкой. Пострадали 13 человек, их доставили в местные больницы. По предварительной информации, авария произошла из-за нарушения полосы движения одним из транспортных средств.
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