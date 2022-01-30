В ДТП под Киева погибла беременная: тело вырезали из машины

Беременную из машины вырезали / НПУ

В Киевской области, близ поселка Гребенки, в воскресенье, 30 января, случилось страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей, погибла беременная женщина.

Как сообщает полиция Киевской области, трагедия случилась около 6 часов утра "ВАЗ 2121" и "Mazda".

За рулем Нивы был 28-летний водитель. Вместе с ним ехала 29-летняя пассажирка-жена, которая скончалась до приезда медиков. Чтобы достать ее тело, спасатели использовали специальное оборудование.

31-летняя водитель "Mazda" была в шоковом состоянии.

Напомним, на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Хватов Золочевского района Львовской области, в воскресенье, 30 января, перевернулся рейсовый автобус "Харьков-Слупск".

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