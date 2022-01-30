УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Много скорых и спасателей: за ночь в Украине случилось два жутких ДТП, пострадали 26 человек

30 января 2022, 09:51

Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего и произошла авария. В автобусе находились 40 человек.

ДТП
ДТП в Украине / pixabay

На трассе Киев-Чоп, вблизи с. Хватов Золочевского района Львовской области, в воскресенье, 30 января, перевернулся рейсовый автобус "Харьков-Слупск".

Как сообщает ГСЧС Украины, ДТП произошло в 2:03. По данным спасателей, автобус взлетел в кювет и опрокинулся. В аварии пострадали 14 человек.

"Всех с травмами госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

На месте аварии работало 8 спасателей и спецтехника. Причины ДТП устанавливаются полицией.

Что стало причиной ДТП

В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА уточнили, что за рулем автобуса находился 33-летний житель Ровенской области. Транспорт двигался в направлении Львова.

Реклама

Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего и произошла авария. В автобусе находились 40 человек.

ДТП с автобусом

Кроме того, 30 января, произошло страшное ДТП с участием рейсового автобуса Харьков – Щецин. В результате пострадали 12 человек.

Как сообщает Труха Харьков, по предварительной информации, до Луцка не доехал автобус Харьков – Щецин.

"10 человек госпитализировали в больницу и еще две женщины находятся в реанимации", - сообщают очевидцы.

Читайте такжеНа Полтавщине по дороге в Киев перевернулся автобус с людьми, много пострадавших

Водитель автобуса уснул за рулем и не пытался предотвратить ДТП.

Читайте также:

viber
ДТП ГСЧС полиция
Сейчас вы просматриваете новость «Много скорых и спасателей: за ночь в Украине случилось два жутких ДТП, пострадали 26 человек». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастьеСлавянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье Любовный гороскоп на неделю 31 января - 6 февраля: Ракам – ревность, Скорпионам – счастливый поворотЛюбовный гороскоп на неделю 31 января - 6 февраля: Ракам – ревность, Скорпионам – счастливый поворот Цены на бензин будут заоблачными: когда ждать подорожанияЦены на бензин будут заоблачными: когда ждать подорожания Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способыКак правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойВ моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободой
09:51

Много скорых и спасателей: за ночь в Украине случилось два жутких ДТП, пострадали 26 человек

09:48

Под Харьковом 18-летняя мать задушила дочь, а мужу соврала, что отдала дитя соцслужбам

09:05

Курс доллара в Украине достигнет важной отметкиВидео

09:00

Сон с субботы на воскресенье: о чем предупреждает и будет ли он вещим

08:48

До 50 грн за литр: украинцам назвали заоблачные цены на бензин в февралеВидео

Реклама
08:24

Коронавирус в Украине "вошел в раж": за минувшие сутки обнаружили более 24 тысяч случаев заражения

08:12

Гороскоп на сегодня, 30 января 2022: Львам – деньги, Весам – зависть недругов, Водолеям – обманВидео

08:02

"Сумасшедшая идея": Путин просчитался, когда готовил новое нападение на Украину – The Washington PostВидео

07:45

Если украинцы начнут забирать депозиты, доллар уйдет в крутое пикемнение

07:33

Гороскоп на февраль 2022 года для Козерогов: большая прибыль и исцеление от душевных травмВидео

07:27

Пощечина для России: Джонсон заявил об усилении военного вклада Великобритании в НАТОВидео

07:10

Новый шаг Путина по Донбассу – это провокация: в МИД Украины призвали РФ прекратить интеграцию ОРДЛО

06:29

Подворовой сбор по-украинскимнение

06:01

Это уже не модно: женская одежда, с которой прощаемся в 2022 году

05:28

"Особый статус" Донбасса и "формула Штайнмайера": в ТКГ объяснили ситуацию по консультациям с "ЛДНР"Видео

05:03

В феврале нагрянет весна: украинцы узнали неожиданный прогноз до конца зимыВидео

04:22

Уход за каланхоэ после покупки: куда поставить, нужно ли пересаживать и как поливатьВидео

03:50

Везение в деньгах и счастье в любви: кто из знаков в списке счастливчиков февраляВидео

03:14

Гречка по 80 гривен за кило: украинцев ошеломили прогнозом рекордного подорожанияВидео

02:47

Надя Дорофеева показала "стриптиз" на видео и рассказала о новой "аскезе"Видео

Реклама
02:16

Какие вещи категорически запрещено стирать в машинке - список

01:45

Украинцам светят "талоны на еду": эксперт объяснила промах властейВидео

01:18

Хирург назвал самый удачный и самый провальный пример пластики лица среди звезд Голливуда

00:51

Приметы на 30 января: что нельзя делать в день Антона и как не попасть в бедуВидео

29 января, суббота
23:48

"Тела нашли в бусе": в Киевской области произошло двойное убийство, погибла семейная пара

23:25

Памятка родителям: кого запрещено брать в крестные для младенца

23:24

Погода в Украине: ожидаются штормовой ветер и сильный снегопад

22:59

Взрывы на военных складах: в Чехии по ошибке уничтожили секретный документВидео

22:26

В МИД России резко отреагировали на телесюжет о стягивании войск к УкраинеВидео

21:47

Украинцев могут заставить доплатить за "прошлогодний" газ - подробностиВидео

21:46

Жертв должно было быть больше: экс-боец НГУ объяснил план мести РябчукаВидео

21:25

Кулеба озвучил дипломатическую стратегию по сдерживанию России: в чем сутьВидео

21:04

Кровавый расстрел в Днепре: ищут женщину, которая вывезла преступника из городаВидео

20:59

Угроза нападения РФ на Украину: Путин пока не одобрил атаку – РезниковВидео

20:40

"Психологическая война": в Минобороны отреагировали на информацию о "запасах крови"

20:31

Школы в Киеве массово закрывают на карантин: сроки дистанционкиВидео

20:19

Разгар газового кризиса в Европе: в ПХГ минимум газа за 5 лет, а поставки от Газпрома рухнули на 40%

19:59

США накрыли мощные снегопады: нет света, отменяют рейсы, угроза ЧС

19:55

Украинцам пообещали прибавку к пенсиям: кому и когда дадут 500 гривен доплатыВидео

19:33

Путина окончательно и бесповоротно послалимнение

Реклама
19:32

Переговоры с "ЛДНР" и "неправильные памятники": президент Хорватии угодил в новый скандал

19:29

Протесты в Казахстане: Токаев пояснил, зачем "боевики" захватывали аэропорт в АлматыВидео

19:19

Пародия на плохой шпионский фильм: рецензия на комедию "Агент 117: из Африки с любовью"Видео

18:56

В Днепре на вокзале с потолка обрушилась огромная люстра

18:48

Украину накрыла новая кибератака: хакеры рассылают вирусы с серверов судовВидео

18:27

"Это нехорошее дело": Резников высказался об отказе Германии предоставить оружиеВидео

18:19

До миллиона беженцев из Украины в Польше: Варшава допускает худший сценарий войны Москвы против Киева

17:18

Кровавая бойня в Днепре: всплыли данные об издевательствах в части, где служил РябчукВидео

17:16

Гороскоп на февраль 2022 года для Весов: начнется самый счастливый периодВидео

17:14

Украина – не пешка в битве США и РФ: CNN заявил о разногласиях администраций Байдена и ЗеленскогоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять