Много скорых и спасателей: за ночь в Украине случилось два жутких ДТП, пострадали 26 человек

ДТП в Украине / pixabay

На трассе Киев-Чоп, вблизи с. Хватов Золочевского района Львовской области, в воскресенье, 30 января, перевернулся рейсовый автобус "Харьков-Слупск".

Как сообщает ГСЧС Украины, ДТП произошло в 2:03. По данным спасателей, автобус взлетел в кювет и опрокинулся. В аварии пострадали 14 человек.

"Всех с травмами госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

На месте аварии работало 8 спасателей и спецтехника. Причины ДТП устанавливаются полицией.

Что стало причиной ДТП

В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА уточнили, что за рулем автобуса находился 33-летний житель Ровенской области. Транспорт двигался в направлении Львова.

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Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего и произошла авария. В автобусе находились 40 человек.

ДТП с автобусом

Кроме того, 30 января, произошло страшное ДТП с участием рейсового автобуса Харьков – Щецин. В результате пострадали 12 человек.

Как сообщает Труха Харьков, по предварительной информации, до Луцка не доехал автобус Харьков – Щецин.

"10 человек госпитализировали в больницу и еще две женщины находятся в реанимации", - сообщают очевидцы.

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Водитель автобуса уснул за рулем и не пытался предотвратить ДТП.

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