В Запорожской области перевернулся автобус с 20 детьми

Дети ехали на спортивные соревнования.
В Запорожской области в Васильковском районе перевернулся микроавтобус, которым добирались на соревнования дети-спортсмены.
В салоне на момент ДТП находились 20 детей 9-10 лет и пятеро взрослых, сообщает полиция Запорожской области.
Несовершеннолетних на соревнования сопровождали трое родителей и тренер. Отмечается, что во время ДТП никто из подростков-спортсменов не пострадал. Только позже после аварии в больницу обратился тренер – у него была травма головы.
Пассажиры покинули место аварии самостоятельно, поехав на попутном транспорте.
В полиции отмечают, что патрульные сами обнаружили на обочине маршрутку, которая перевернулась. На тот момент пассажиры уже покинули место аварии-возле авто находился только водитель.
"Следователем начато уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.
Также правоохранители составили админпротокол на владельца фирмы-перевозчика.
Напомним, недалеко от Одессы в поселке Великодолинском произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. 15 декабря в пять часов утра водитель сбил женщину на пешеходном переходе и еще 20 метров провез ее тело на капоте.
Также ранее в Луганской области в ДТП попал пассажирский микроавтобус. Автобус занесло на дороге из-за гололеда, он слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб один пассажир, еще шестеро получили телесные повреждения.
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