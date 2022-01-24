Без шансов на спасение: под Киевом в жутком ДТП погибли четыре человека

Под Киевом на Одесской трассе вблизи села Калиновка произошло страшное ДТП с участием Daewoo Lanos и фуры.

Как сообщают источники Главреда, погибли четыре человека.

Легковушка влетела под припаркованный грузовик. На место аварии приехали спасатели и медики.

"Авария произошла на Одесской трассе, вблизи села Путровка Васильковского района. По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos "залетел" под припаркованную фуру", - сообщили в полиции.

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На месте работают медики "скорой" и правоохранители для установления обстоятельств аварии.

В сторону Киева движение транспорта усложнено.

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Как ранее сообщал Главред, недалеко от Каменца-Подольского в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет. В этот момент обочине с собакой прогуливался 50-летний мужчина.

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