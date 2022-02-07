В Турции перевернулся автобус с туристами, много пострадавших

В Турции в результате аварии с участием пассажирского автобуса, пострадали 13 человек, они доставлены в местные больницы, сообщает CNN Türk.

"Лобовое столкновение микроавтобуса с легковушкой, произошедшее на 5-м километре трассы Сиверек-Чермик, привело к тому, что автобус перевернулся. 13 человек пострадали", - сообщает телеканал.

Пострадавших каретами скорой помощи доставили в Сиверекскую государственную больницу.

По факту ДТП начато расследование. По предварительной информации, авария произошла из-за нарушения полосы движения одним из транспортных средств.

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Напомним, на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Хватов Золочевского района Львовской области, в воскресенье, 30 января, перевернулся рейсовый автобус "Харьков-Слупск".

Ранее Главред писал о том, что недалеко от города Львова в селе Сокольники произошел жуткий случай - из грузовика МАЗ вылетела арматура и разбила пассажирке, ехавшей во встречном авто, голову.

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