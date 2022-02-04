Под Львовом арматура оторвалась от грузовика и пробила голову женщине

Возле Львова арматура оторвалась от грузовика и влетела в голову женщине / Нацполиция

Недалеко от города Львова в селе Сокольники произошел жуткий случай - из грузовика МАЗ вылетела арматура и разбила пассажирке, ехавшей во встречном авто, голову, сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

"Как предварительно установили правоохранители, с автопоезда "МАЗ" во время движения порывом ветра сорвало тент. Конструкция упала на автомобиль "Рено Кенго", который двигался навстречу, разбила ветровое стекло и травмировала пассажирку легковушки", — говорится в сообщении.

За рулем грузовика находился 22-летний житель Яворивского района, а легковушкой управлял 56-летний житель города Городок Львовского района.

Пострадавшей жительнице 53 года. Ее с телесными повреждениями госпитализировали.

По факту следователи территориального подразделения полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.