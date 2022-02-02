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Одиозного нардепа Трухина исключили из "Слуги народа": СМИ опубликовали кадры с ДТП с его участием

2 февраля 2022, 12:33

На видео копы утверждают, что нардеп в состоянии алкогольного опьянения, а сам он просит "тихонько" уйти и обещает затем отблагодарить патрульных.

Александр Трухин / УНИАН

Нардепа Украины Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа".

Как сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Телеграм-канале, соответствующее решение было принято председателем партии Еленой Шуляк 2 февраля.

Тем самым прекращении его полномочия как председателя Полтавской областной организации партии.

"Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения", - сказано в заявлении Елены Шуляк.

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Между тем, накануне вечером "Украинская правда" опубликовала видео с камер патрульных полицейских, работавших на месте ДТП с его участием.

Копы рассказали, что у Трухина были признаки алкогольного опьянения.

На кадрах видно, как народный избранник просит инспектора, чтобы тот разрешил ему "тихонько уйти" и обещает "отблагодарить". Кроме того, он отрицает, что был за рулем автомобиля, который угодил в ДТП.

По поручению генпрокурора Ирины Венедиктовой в среду, 2 февраля, в отношении Трухина будет открыто уголовное производство. Делом должно заниматься НАБУ.

ДТП с Трухиным

Авария с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина произошла на Бориспольской трассе полгода назад. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.

Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.

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