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Экипаж вертолета погиб: в ХНУВС рассказали о катастрофе Ми-2

Алексей Тесля
1 сентября 2024, 22:07
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На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии МО.
Ми-2
Разбился вертолет Ми-2 с экипажем / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay

Авиакатастрофа вертолета Ми-2 произошла в авиационной бригаде Харьковского национального университета Воздушных сил Украины, есть погибшие.

Крушение воздушного судна произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета, жертвами стали два человека, говорится в сообщении в Facebook Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2. Семья университета понесла невосполнимую потерю – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что на месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины".

Кроме того, в ХНУВС добавили, что командование заведения и воинской части всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия. Там также попросили до обнародования результатов расследования "воздержаться от предположений и комментариев".

Что известно о Харьковском национальном университете Воздушных сил

ХНУВС — государственное высшее учебное заведение IV уровня аккредитации, подчиненное Министерству обороны, расположенное в Харькове и названо в честь Ивана Кожедуба. Учебному заведению подчиняется 203 учебная авиабригада, расположенная в Чугуеве. На оснащени бригады находятся самолеты L-39, Ан-26, Ан-26Ш. ВУЗы готовит квалифицированных специалистов по 9 направлениям и 18 специальностям для Вооруженных сил Украины, пишет Википедия.

Крушение F-16 ВСУ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что истребитель F-16, который Украина получила в качестве военной помощи из США потерпел крушение на территории Украины. Это произошло во время массированной атаки страны-агрессора России 26 августа.

Позже стало известно о том, что пилот ВСУ Алексей Месь погиб, отражая самую масштабную воздушную атаку России на Украину в понедельник, 26 августа.

В свою очередь в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине. Уточняется, что это во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне сделали заявление по поводу крушения F-16 ВСУ. Официальный представитель Пентагона не подтвердила информацию о том, что истребитель якобы мог быть сбит дружественным огнем украинского ЗРК Patriot.

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