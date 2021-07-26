Эксперт пояснил, кто виноват в невероятно высоких ценах на растительное масло в Украине

Эксперт пояснил, кто виноват в невероятно высоких ценах на растительное масло / УНИАН

Ситуация, при которой украинское подсолнечное масло внутри страны бьет рекорды по ценам, а за границей стоит в разы дешевле, объясняется согласованными действиями украинских производителей. Такое мнение в комментарии для Главреда высказал Олег Пендзин - исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

"За год цена растительного масла выросла на 75%, основное подорожание пришлось на ноябрь минувшего года. Это было связано с тем, что начался новый аграрный маркетинговый год, был собран урожай семечки, который оказался значительно меньше запланированного. Эта тенденция сложилась во всем мире – кроме того, на мировой рынок вышел Китай, который начал активно скупать подсолнечное масло. Как следствие, на мировом рынке цена подскочила сразу на 55%. За этот год цена выросла на 25%", - сказал он.

Пендзин говорит, что суть проблемы в том - что цены на границей на постное масло падают, а в Украине растут и растут.

"Но проблема не в росте цены, а в том, что в июле цена растительного масла на мировом рынке упала на 9,5%, а у нас выросла на 3%. И это при том, что Украина является крупнейшим производителем подсолнечного масла в мире, у нас действует мировая цена, а у западных соседей масло украинского производства – Чехии, Словакии, Польши – дешевле, чем в Украине. И эта проблема – плохая работа АМКУ. Ведь если на мировом рынке цена идет резко вверх, и также идет подорожание на внутреннем рынке, то это объяснимо, так как экспортер не будет продавать здесь дешевле, чем на внешнем. Но если на внешнем рынке цена упала, да так, что отечественное масло стоит дешевле за рубежом, то текущее подорожание – ни что иное, как согласованные действия производителей, эдакий "картельный сговор"", - подытожил он.

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Напомним, ранее эксперты прогнозируют, что уже осенью литр подсолнечного масла будет стоить более 100 гривен.

Среди причин такого подорожания эксперты выделили основные факторы — стоимость сырья и сезонность продукта.

И, говорят эксперты, ситуация с ценой на подсолнечное масло будет только ухудшаться - если только в ситуацию не вмешается государство, которое установит граничную цену на этот продукт.

Также, ранее Главред писал, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.