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Эксперт пояснила, получит ли что-нибудь Украина от ухода из жизни Путина

16 июня 2022, 04:43

Эксперт Елена Снигирь детально объяснила в эфире украинской радиостанции, что произойдет, если Россия окажется без Путина - из-за его смерти или отстранения.

Путин болен
Эксперт пояснила, получит ли что-нибудь Украина от ухода из жизни Путина Коллаж фото ua.depositphotos.com, УНИАН

В случае, если русский диктатор Путин внезапно умрет или будет отстранен от власти, то война, которую он развязал против Украины, наверняка не утихнет. Об этом заявила известный специалист из Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Елена Снигирь, сообщает "Радио НВ".

"Если пройдет скорая смена лидера в Кремле — одной фигуры на другую, то у нас будет очень короткий промежуток времени — передышка, пауза. А может быть и не будет вообще. Сейчас это не Путин, это вся Россия такова. Он их всех вымазал в крови. Все они подписались под тем, что они фашисты, нацисты. Они все говорили, что намерены совершить преступление геноцида против украинцев", — говорит она.

Снигирь говорит ‒ по всем канонам международного гуманитарного права, все россияне несут вину за войну в Украину. Соответственно, не только Путина и его ближайших приспешников, но и других русских должны судить, как некогда нацистов ‒ вне зависимости от того, убивали ли они украинцев своими руками или работали пропагандистами.

"Они сами создали ситуацию, когда у них нет выхода, нет запасного плана. Украина не может дать им уйти безнаказанно, поэтому они будут бороться за свое существование и заинтересованы в сохранении этой рабской системы, нового крепостного строя. [...] Они заинтересованы, потому что только эта система их кормит. [...] Поэтому смена лидера ничего не даст. Нужно чистить всю систему", — подытожила Снигирь.

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Путин болен - что известно на этот день

Президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики обнаружили у него рак крови, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. Ее планируют провести в Национальном медицинском Исследовательском центре онкологии им. Блохина, который расположен в Москве. По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

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Автор: Егор Бунин
Владимир Путин новости Украины война России и Украины
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