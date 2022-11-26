Эксперт рассказал, как РФ может отреагировать на признание ее государством-спонсором терроризма

Тарас Чорновил спрогнозировал, каким образом Россия может отреагировать на признание ее государством-спонсором терроризма / Фото УНИАН

Сразу после решения Европарламента о признании РФ государством-спонсором терроризма оккупанты устроили массированный обстрел объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине. Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил прогнозирует, что страна-агрессор будет действовать так и дальше, потому что по-другому просто не умеет.

"Россия так действовала раньше, до этого решения, так она действует и сейчас. Она это делает не в ответ на что-то, а для себя, для чего-то. Россия проигрывает войну, и ей нужен результат. Москва вынуждена искать переговоров, а делает она это так, как умеет. Россия - гопник, и действует соответственно. Иначе она не умеет, не хочет и не будет. И это никак не зависит от того, принимает ли кто-то решение о том, что Россия – государство-террорист, или нет", - объяснил Чорновил Главреду.

По его словам, если бы соответствующее решение было принято на уровне США или Еврокомиссии, "россияне бы много шумели и угрожали, то есть вели бы себя, как Медведев в алкогольном угаре".

"В России нет других ответов для западного мира", - добавил Чорновил.

Он не ожидает, каких-то новых шагов РФ на войне в Украине в ответ на решение Европарламента.

"Она будет делать то же самое, только при этом будет много тявкать. А вот от своего населения российская власть наверняка постарается скрыть это решение европейцев. Как бы то ни было, наше дело – выстоять и не пойти ни на какие предательские переговоры, ибо они в любом случае завершатся тем, что Путин очухается и добьет нас физически", - резюмировал аналитик.

Как сообщал Главред, 23 ноября Европейский парламент принял резолюцию, в которой Российская Федерация признается государством - спонсором терроризма. За соответствующий документ отдали свои голоса 575 европейских парламентариев. Против были 8, а 24 воздержались.

В этот же день Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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