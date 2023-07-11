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Эксперт спрогнозировал, как будет реагировать РФ после удара по Крымскому мосту

Дмитрий Видоменко
11 июля 2023, 03:20
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В случае удара по Керченскому мосту, говорит эксперт, Россия точно попытается задействовать все имеющиеся средства - авиацию, ракетные войска, беспилотники.
Золотарев, Керченский мост
Россияне будут использовать практически все возможные средства для ответного удара - Золотарев / коллаж Главред, фото УНИАН и kerch_most_ru

Если ВСУ решат ударить по Крымскому (он же Керченский) мост, то русские оккупанты будут использовать практически все возможные средства для ответного удара. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Вспомните, что началось в октябре 2022 года после взрыва на Крымском мосту – начались массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, причем с задействованием беспилотников и крылатых баллистических ракет. Я не думаю, что удар по Крымскому мосту приведёт к использованию ядерного оружия, но Россия точно попытается задействовать все имеющиеся средства: авиацию, ракетные войска, беспилотники. Ну ударит Россия по центру Киева, и что? Кардинально это ничего не изменит", ‒ сказал он.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Когда Украина может ударить по Крымскому мосту

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, сколько простоит Крымский мост после подрыва Каховской ГЭС. Военный эксперт отметил, что Крымский мост, через который доставляется военная техника оккупантам, нужно уничтожить в ближайшее время. Он добавил, что мост будет разбит после появления механизма, который позволит полностью реализовать эту задачу.

Военный эксперт Петр Черник отметил, что Крымский мост рано или поздно рухнет ‒ но произойдет это только тогда, когда наступит самый целесообразный момент. По его словам, важно не опережать события.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны Анна Маляр впервые открыта признала, что именно Украина взорвала Крымский мост 8 октября 2022 года. По словам Маляр, операция была необходима для того, чтобы сломать логистику российских оккупантов.

Смотрите на видео чат Андрея Золотарева на Главреде:

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