Черник пояснил, когда наступит удобный момент для удара по Крымскому мосту

Крымский мост рухнет тогда, когда это будет наиболее целесообразно с оперативно-стратегической точки зрения, говорит военный эксперт Петр Черник.

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Крымский мост рано или поздно рухнет - Петр Черник / коллаж Главред, фото УНИАН, t.me/kazansky

Крымский мост рано или поздно рухнет ‒ но произойдет это только тогда, когда наступит самый целесообразный момент. Об этом в интервью Главреду сказал военный эксперт Петр Черник.

"Все может случиться. Однако, опять же, важно не опережать события. В том, что Крымский мост рано или поздно рухнет, я не сомневаюсь. Но он упадет тогда, когда это будет наиболее целесообразно с оперативно-стратегической точки зрения", ‒ сказал он.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. видео дня

Может ли Украина уничтожить Крымский мост

Ранее сообщалось, что в Крыму оккупационные власти проводят неотложные работы по организации паромной перевозки между полуостровом и территорией страны-агрессора России, поскольку захватчики понимают, что Крымский мост стал очень уязвимым. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Также ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан высказал мнение, что удар по Крымскому мосту может дать старт контрнаступлению украинских войск. Крымский мост однозначно станет целью Вооруженных сил Украины, считает полковник.

Российский политолог Андрей Пионтковский отмечал, что передача Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow облегчит ВСУ задачу по уничтожению Крымского моста. Если эстакады больше не будет, оккупанты России не смогут содержать Крым.

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