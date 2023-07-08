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Украина ударила по Крымскому мосту осенью 2022 года: признание Минобороны

Дмитрий Видоменко
8 июля 2023, 14:03 обновлено 8 июля, 14:03
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Заместитель министра обороны Анна Маляр впервые публично признала, что Украина подорвала Крымский мост 8 октября 2022 года.
Украина ударила по Крымскому мосту осенью 2022 года: признание Минобороны
В Минобороны впервые признали удар Украины по Крымскому мосту / коллаж Главред, фото УНИАН и kerch_most_ru

Заместитель министра обороны Анна Маляр впервые открыто признала, что именно Украина подорвала Крымский мост 8 октября 2022 года. Об этом она сообщила на своем канале в мессенджере Telegram ‒ когда перечисляла те победы, которые Украина одержала над страной-агрессором РФ за 500 дней.

По словам Маляр, именно Украина в октябре нанесла первый удар по Крымскому мосту. Она отметила, что операция была необходима для того, чтобы сломать логистику российских оккупантов.

Украина ударила по Крымскому мосту осенью 2022 года: признание Минобороны

Может ли Украина уничтожить Крымский мост

Ранее сообщалось, что в Крыму оккупационные власти проводят неотложные работы по организации паромной перевозки между полуостровом и территорией страны-агрессора России, поскольку захватчики понимают, что Крымский мост стал очень уязвимым. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Также ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан высказал мнение, что удар по Крымскому мосту может дать старт контрнаступлению украинских войск. Крымский мост однозначно станет целью Вооруженных сил Украины, считает полковник.

Российский политолог Андрей Пионтковский отмечал, что передача Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow облегчит ВСУ задачу по уничтожению Крымского моста. Если эстакады больше не будет, оккупанты России не смогут содержать Крым.

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Минобороны Украины Крымский мост Анна Маляр война России и Украины
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