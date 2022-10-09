Эксперт спрогнозировал, как россияне будут мстить за удар по Крымскому мосту

Игорь Эйдман спрогнозировал, как россияне будут мстить за удар по Крымскому мосту / Facebook, Telegram

Известный российский социолог и публицист, автором книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман считает, что месть страны-агрессора, России, за удар по Крымскому мосту, вероятна, но в военном плане бессмысленна. Об этом он заявил в интервью Главреду.

"В России могут придумать и сделать что угодно. Они могут ударить и по Киеву, и по мостам. Но в военном смысле РФ это уже не поможет и не сможет переломить ход войны. Россия действительно может убить еще больше мирных жителей Украины, совершить еще больше военных преступлений, еще больше осложнить жизнь мирных украинцев, но она не сможет изменить ситуацию в свою пользу. Выгод ей это не даст никаких, и негативных последствий будет больше, чем преференций. Ведь такого рода действия со стороны РФ не только еще больше сплотят украинцев против врага, но и вызовут дополнительный приток мировой помощи, прежде всего, западной, в Украину, а также новые санкции против российского режима, к которым теперь присоединятся в том числе нейтральные страны вроде Индии и Турции", ‒ сказал он.

Взрыв на Крымском мосту

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост загорелся в результате мощного взрыва.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Как сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в правоохранительных органах Украины, подрыв моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины.

В России же заявили, что пожар на Крымском мосту произошел в результате подрыва грузового автомобиля.

Другие новости: