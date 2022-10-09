Как удар по Крымскому мосту подкосил Путина и чем ответит Россия – интервью с Игорем Эйдманом

Удар по Крымскому мосту обрушит рейтинг путинского режима – Игорь Эйдман / Коллаж kremlin.ru, личный архив Игоря Эйдмана, фейсбук Игоря Смелянского, t.me/SBUkr

На одном из наиболее охраняемых в России стратегических объектов, на безопасность которого потрачено свыше 12 миллиардов рублей, – Крымском мосту – раздались первые "хлопки". После чего два пролета автомобильного моста обрушились, а на железнодорожном – начался пожар.

Крымский мост является одним из важнейших проектов Путина, которым тот безмерно гордился. В ходе нынешней войны против Украины мост активно используется Россией для снабжения российских войск, в частности, по нему перевозятся боеприпасы, техника и топливо, но теперь, после удара по мосту, использование этого пути существенно усложнилось.

Если за нанесение ударов по Крыму запред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев грозил Украине "судным днем", то тяжело представить, как ответит Россия за посягательство на Крымский мост, который имеет такое огромное символическое и военное значение для РФ.

Главред поговорил с российским социологом, публицистом, автором книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорем Эйдманом, чтобы разобраться, какие последствия будет иметь для России и путинского режима частичное разрушение Крымского моста, а также как РФ будет мстить Украине за его повреждение.

Как бы вы оценили символическое и практическое значение разрушения части Крымского моста? Чем важен сам факт того, что такой неприкосновенный и защищенный со всех сторон объект, подвергся атаке?

Разрушение Крымского моста действительно имеет большое символическое и смысловое значение. Оно позитивно скажется на ходе войны.

Важен следующий момент. Уже не первый месяц и особенно сейчас, после разрушения Крымского моста, российская "партия войны" истерит в интернете, в разных Телеграм-каналах – дескать, это уже предел, перейдены все "красные линии", и России давно пора начать "настоящую войну", а дальше следует поток брани и угроз.

Так вот я абсолютно убежден, что никаких дополнительных ресурсов, помимо тех, что уже сейчас вовлечены в войну, у России и российских войск нет. И все разговоры о том, что Россия якобы задействовала не все свои возможности, – чепуха. Удар по мосту как раз и продемонстрирует, что именно так обстоит дело.

Многие российские политики, в частности, Медведев, говорили, что Крым – это некая "красная линия", и, если Украина тронет полуостров, РФ ответит жестко. Вот сейчас у России есть возможность показать, что она может. Вот только в действительности эта ситуация продемонстрирует ее полную импотенцию – ничего российская верхушка уже не может, она уже ничем не может угрожать.

Эта ситуация позитивна еще и тем, что, если раньше только украинцы все это понимали, то теперь и европейцы, и Запад осознают, что Путин – фокусник, который вышел на сцену с цилиндром, откуда должен достать зайца, но зайца никакого нет, он давно уже съеден.

Так что ничего нового Путин уже не продемонстрирует. Он уже не в состоянии продемонстрировать ничего яркого, кроме бредовых и никчемных действий типа сфальсифицированных референдумов, в честность результатов которых никто не верит, безумных аннексий территорий, которые ему не только не принадлежат по закону, но и не подконтрольны ему.

Но, тем не менее, у России пока что остаются ракеты, а, соответственно, какая-то ответная реакция точно последует. Но вопрос – какая? Удар по Киеву, по центрам принятия решений, по мостам через Днепр или что-то другое?

В России могут придумать и сделать что угодно. Они могут ударить и по Киеву, и по мостам. Но в военном смысле РФ это уже не поможет и не сможет переломить ход войны.

Россия действительно может убить еще больше мирных жителей Украины, совершить еще больше военных преступлений, еще больше осложнить жизнь мирных украинцев, но она не сможет изменить ситуацию в свою пользу. Выгод ей это не даст никаких, и негативных последствий будет больше, чем преференций. Ведь такого рода действия со стороны РФ не только еще больше сплотят украинцев против врага, но и вызовут дополнительный приток мировой помощи, прежде всего, западной, в Украину, а также новые санкции против российского режима, к которым теперь присоединятся в том числе нейтральные страны вроде Индии и Турции.

Тот же Медведев грозил Украине "судным днем", если она ударит по Крыму. "Хлопки" в Крыму стали регулярными, но ничем новым Россия не отвечает, однако, кажется, что на удар по мосту она уж точно должна отреагировать. Как вы оцениваете вероятность использования Россией ядерного оружия?

Думаю, что Россия не прибегнет к применению ядерного оружия, но угрожать этим будет. Однако даже если ядерное оружие будет задействовано, это не сможет переломить ход войны в пользу России. Скорее, наоборот, это приблизило бы крах путинского режима. Потому что применение ядерного оружия не осталось бы без должного ответа со стороны НАТО и мировой общественности. Это отвернуло бы от России даже нейтральные и снисходительно относящиеся к ней государства, например, Китай, Индию и Турцию. И это окончательно изолировало бы Россию.

А главное, подчеркиваю, Россия этим ничего не добилась бы в военном плане.

Что РФ может сделать с тактическим ядерным оружием? Фронт растянут, и использовать ядерное оружие на фронте – это как стрелять из пушки по воробьям. То есть Россия может на каком-то участке фронта его применить, в результате чего погибнет множество людей, но ход войны не переломит.

Наносить удар ядерным оружием по крупным украинским городам, по центрам принятия решений тоже особого смысла не имеет, ведь те же центры принятия решений защищены бункерами и т.п. Опять-таки погибнет множество мирных жителей, и Россия беспрецедентно будет изолирована, вероятно, получит ответ от НАТО, но не изменит ход войны. Более того, такой шаг подтолкнет НАТО ввязаться в эту войну.

Совершенно очевидно, что, если российская армия не может победить украинскую, лишенную современного оружия (ведь, по большому счету, у Украины нет флота, современной авиации, современных западных ракет большой дальности, западных танков), то что тогда говорить о перспективах ее столкновения с НАТО, где все вышеперечисленное в огромном количестве, особенно у американцев.

Если те же американцы вступят в войну, от российской армии ничего не останется в течение нескольких дней.

А какими могут быть последствия для путинского режима, учитывая, что, в принципе, с ударом по Крымскому мосту рухнул очередной миф российской пропаганды о невероятно защищенном мосте – как говорила российская власть, над Крымским мостом не пролетит и птица. Однако часть моста враз ушла под воду… Точно так же рухнул миф о "второй сильнейшей армии мира", непобедимых российских войсках. Какие будут последствия всего этого для российской власти и Путина непосредственно?

Еще до удара по Крымскому мосту начался процесс раскола "партии войны" на радикалов, которые визжат и брызжут слюной, что министерство обороны РФ и верховный главнокомандующий недостаточно интенсивно и эффективно ведут войну, и на умеренных, то есть людей, которые особо не хотят засветиться в этой войне и не хотят ассоциироваться с ней.

Этот раскол элит будет углубляться. И взрыв Крымского моста будет этому способствовать.

Да и в российском обществе уже начинается брожение. Потому что население подсадили на наркотик победы, и все ожидали победы России. Именно потому так стремительно попер вверх рейтинг власти после 24 февраля – население, обыватели ожидали быстрых побед. Но никаких побед нет – есть лишь поражения.

Крымский мост тоже, естественно, будет бить по рейтингу и снижать уровень поддержки путинского режима.

А когда эта пружина в России может рвануть, если, как вы говорите, в элитах раскол, в обществе – брожения? Когда все это может выплеснуться в какой-то более артикулированный протест против действий российской власти?

Уверен, что все это будет связано с ходом военных действий в Украине. Уже всё, российские власти более не могут скрывать поражение. Даже освобождение Вооружёнными силами Украины небольшого города Лиман в России вызвало шок. Можно представить, что будет после того, как ВСУ возьмут Херсон.

Чем быстрее будет развиваться украинское контрнаступление, тем скорее путинский режим потеряет поддержку, элита расколется, и весь этот Колос на глиняных ногах рухнет.