Эксперт спрогнозировал, как сильно враги смогут продвинуться на Донбассе

Для прорыва русских оккупантов на Донбассе (со стратегической или оперативной победой) нет никаких перспектив. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.
"Трудно сказать. К сожалению, я думаю, что определенное продвижение будет. Оно будет очень малым, возможно, им удастся захватить несколько больших городов, а не поселков, но для прорыва стратегической или оперативной даже победы я не вижу никаких перспектив. Фактически уже в ближайшее время выйдут наши дополнительные резервы, которые позволят удерживать ситуацию. Поставки западного оружия в ближайшее время тоже усилятся, поэтому я убежден, что русские ничего не достигнут. Они очень сильно истощают свои войска в бесконечных штурмах, и может так случиться, что на момент украинского контрнаступления у них будут разбиты войска", − сказал он.
Угроза наступления России
Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что агрессор РФ во время нового планируемого наступления на Украину собирается применить другую тактику. Оккупанты намерены действовать в рамках так называемого ползучего наступления и будут атаковать на двух направлениях – на востоке и юге. По мнению Резникова, враг уже не попытается захватить всю Украину.
Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что оккупанты России готовятся пойти в атаку к 24 февраля на определенном направлении. Директор РФ Путин поставил захватчикам задачу взять все районы Донецкой и Луганской областей.
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что Россия не сможет добиться значительных успехов во время своего нового наступления. По мнению Ходжеса, россияне по-прежнему испытывают проблемы с логистикой и подготовкой военных. Даже с группировкой, насчитывающей 200-300 тысяч войск, враг не сможет добиться успеха.
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