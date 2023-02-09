Как считает Виктор Андрусив, русские оккупанты на Донбассе никаких стратегических целей своим наступлением достигнуть не смогут.

Эксперт спрогнозировал, как сильно враги смогут продвинуться на Донбассе / коллаж фото Генштаб ВСУ и Telegram-канал В.Андрусива

Для прорыва русских оккупантов на Донбассе (со стратегической или оперативной победой) нет никаких перспектив. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

"Трудно сказать. К сожалению, я думаю, что определенное продвижение будет. Оно будет очень малым, возможно, им удастся захватить несколько больших городов, а не поселков, но для прорыва стратегической или оперативной даже победы я не вижу никаких перспектив. Фактически уже в ближайшее время выйдут наши дополнительные резервы, которые позволят удерживать ситуацию. Поставки западного оружия в ближайшее время тоже усилятся, поэтому я убежден, что русские ничего не достигнут. Они очень сильно истощают свои войска в бесконечных штурмах, и может так случиться, что на момент украинского контрнаступления у них будут разбиты войска", − сказал он.

Угроза наступления России

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что агрессор РФ во время нового планируемого наступления на Украину собирается применить другую тактику. Оккупанты намерены действовать в рамках так называемого ползучего наступления и будут атаковать на двух направлениях – на востоке и юге. По мнению Резникова, враг уже не попытается захватить всю Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что оккупанты России готовятся пойти в атаку к 24 февраля на определенном направлении. Директор РФ Путин поставил захватчикам задачу взять все районы Донецкой и Луганской областей.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что Россия не сможет добиться значительных успехов во время своего нового наступления. По мнению Ходжеса, россияне по-прежнему испытывают проблемы с логистикой и подготовкой военных. Даже с группировкой, насчитывающей 200-300 тысяч войск, враг не сможет добиться успеха.

Война России против Украины: