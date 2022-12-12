'Еле живой остался': ВСУ накрыли из HIMARS базу вагнеровцев в Сватово

В Сватово Луганской области база наемников частной военной компании Вагнера российских оккупантов попала под мощный огонь из реактивных систем залпового огня HIMARS.
В сети публикуют видео последствий удара по базе оккупантов, которая располагалась в общежитии в Сватово.
На опубликованных кадрах один из наемников жалуется на сильные разрушения, заявляя, что уничтожена "половина общежития".
По словам автора видео, удар был из HIMARS.
По словам автора видео, в результате удара половина общежития была уничтожена.
"Еле живой остался", - добавил он.
Продвижение ВСУ на Донбассе
Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.
В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.
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