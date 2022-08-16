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Эмиссары Путина поехали на Запад: Арестович рассказал, о чем они хотят договориться

16 августа 2022, 06:40

Россия хочет договориться, потому что проиграть для Кремля - совсем не вариант. При этом людям Путина указали на "красные линии" - Еленовку, Запорожскую АЭС.

Алексей Арестович
Алексей Арестович / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в настоящее время наблюдается очередной заезд эмиссаров российского диктатора Владимира Путина на Запад. По его словам, речь идет об очень серьезных людях.

Арестович отметил, что люди Путина хотели договориться, но им сразу же указали на красные линии — Запорожская АЭС, Еленовка и т.д.

"Хотят договориться, ведь проиграть (для России, – ред.) совсем не вариант… Конечно, им начинают показывать красные линии. Запорожская АЭС. Чего вдруг сегодня разговор Генсека ООН с Шойгу (Сергей Шойгу, министр обороны РФ, – ред.) произошел. Шойгу очень долго избегал этого разговора, а сегодня он случился. А там же снова Еленовку обсуждали и другие неприятные вещи", - сказал советник главы ОП в эфире Фейгин Live 15 августа.

"Второй момент. Референдум вдруг задвигался – они (люди Путина) создают люфт для переговорного процесса. Чтобы договориться. Мол, не так он нам и нужен, этот референдум", – добавил он.

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Арестович также рассказал, что когда власти РФ в марте 2022 года пытались договориться с Украиной в Стамбуле, они готовы были выводить войска к границам 23 февраля.

"Они об этом говорили, как минимум. Мы не просили эти переговоры. А они просили. Еще в марте. Сейчас мы их тем более не просим, а они просят, и очень сильно. Я сужу по косвенным данным. Есть такой принцип "разведка на себя". Из этого можно очень многое установить. И вот я узнал, что они были готовы отводить войска", — сказал советник руководителя Офиса президента.

Переговоры Украины и России

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.

3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", - озвучил список Подоляк.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.

В августе у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделали новое заявление по поводу необходимости переговоров с российскими агрессорами для завершения войны в Украине.

"Международное сообщество не может покончить с войной в Украине, игнорируя Москву. Дипломатия и мир должны победить. Мы стремимся использовать отношения Турции с Россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения", - сказал помощник президента Турции Фахреттин Алтун.

6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

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