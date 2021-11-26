Есть красные линии: Зеленский пояснил, чего не должны делать олигархи в Украине

По словам президента Владимир Зеленского, "красные линии" для крупного бизнеса - это для любого человека в стране аналогичные "красные линии".
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "красные линии" для олигархов. По его словам, они не имеют права проводить платные забастовки, подстрекать население.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе своего пресс-марафона 26 ноября, трансляцию которого ведет на YouTube Офис президента.
"Ты не можешь говорить голосовать за того или иного человека, ты как бизнесмен не можешь участвовать в выборах, влиять на людей. У тебя большие деньги - ты влияешь на выбор людей. Ты не имеешь права проводить платные забастовки, подстрекать население. Ты не имеешь права покупать депутатов", - заявил он.
По словам Зеленского, "красные линии" для крупного бизнеса - это для любого человека "красные линии".
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.
Далее Зеленский утверждал,что одним из тех, кто ответственен за утрату Крыма, является секретарь СНБО в 2014–2019 годах, исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов. А к оккупации отдельных районов Донбасса причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.