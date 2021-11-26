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Есть красные линии: Зеленский пояснил, чего не должны делать олигархи в Украине

26 ноября 2021, 14:28

По словам президента Владимир Зеленского, "красные линии" для крупного бизнеса - это для любого человека в стране аналогичные "красные линии".

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "красные линии" для олигархов. По его словам, они не имеют права проводить платные забастовки, подстрекать население.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе своего пресс-марафона 26 ноября, трансляцию которого ведет на YouTube Офис президента.

"Ты не можешь говорить голосовать за того или иного человека, ты как бизнесмен не можешь участвовать в выборах, влиять на людей. У тебя большие деньги - ты влияешь на выбор людей. Ты не имеешь права проводить платные забастовки, подстрекать население. Ты не имеешь права покупать депутатов", - заявил он.

По словам Зеленского, "красные линии" для крупного бизнеса - это для любого человека "красные линии".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Далее Зеленский утверждал,что одним из тех, кто ответственен за утрату Крыма, является секретарь СНБО в 2014–2019 годах, исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов. А к оккупации отдельных районов Донбасса причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.

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