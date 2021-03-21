Турчинов рассказал, почему в 2014 году не боролся за Крым

Турчинов объяснил, почему в 2014 году не боролся за Крым / УНИАН

Бывший исполняющий обязанности президента Украины, экс-секретарь СНБО, руководитель Центрального штаба партии Европейская Солидарность Александр Турчинов опроверг заявления о том, что якобы в 2014 году можно было осуществить десантную операцию в северном Крыму.

"Несмотря на то, что все силы мы бросили на Восток и на Север, я требовал от Генштаба чем-то помочь остаткам наших военных подразделений, находящихся в окружении в Крыму. Спланировали, что мы можем бросить десант, который закрепится на севере Крыма или возьмет под контроль один из аэродромов, чтобы мы могли создать воздушный коридор. Это бы позволило нам наращивать силы, как только начнется мобилизация ", - рассказал Турчинов в эфире программы Вечер с Николаем Княжицким.

По его словам, в первых числах марта ближайшей к Крыму была 79-я бригада. Именно ей поручили сформировать группу, которая будет прорываться через перешеек в Северный Крым, чтобы там закрепиться. Но они могли завести всего шесть бронетранспортеров.

"Сели на эти шесть бронетранспортеров и поехали в направлении перешейка. Эта "мощная" группа из шести бронетранспортеров продвигалась в Крым, но к границе с Крымом смогло доехать только два - четыре бронетранспортера по дороге сломались", - объяснил Турчинов.

Он добавил, что на перешейке их ждал севастопольский "Беркут", который первым предал Украину.

"Они стали первой линией обороны на перешейке, а за ними уже стояли регулярные силы Российской Федерации. Безусловно, командиры принимают решение не атаковать российские войска на двух бронетранспортерах", - сказал Турчинов.

Он добавил, что тогда штабом быстро отрабатывается формат "Давайте, может, самолетами перекинем наших десантников". Имели возможность выполнять такие задачи два борта (два ИЛа), которые могли с собой забрать примерно 550 человек.

"Но проблема заключалась в том, что 27-28 марта практически все аэродромы в Крыму были захвачены. Поступает информация, что мы можем провести десантную операцию на Джанкойском аэродроме, который единственный еще не захвачен. Для того, чтобы это проверить и, какова реальная ситуация в северном Крыму, десантники посылают старшего офицера. Тогда он был еще майором (позднее покажет себя очень хорошо во время войны и станет генералом). Он под видом таксиста въезжает в Крым и проводит разведку ситуации. И очень хорошо, что это было сделано, потому что он увидел, что на перешейке происходит концентрация российских войск и уже надо думать о том, как мы будем защищать Херсонскую и Николаевскую область. Потому что, если пойдет наступление, у нас там никакой защиты нет", - рассказал бывший секретарь СНБО.

Турчинов убежден, что в Крыму была ловушка.

"А главное, что выяснилось: Джанкойский аэродром полностью окружен российскими войсками. Командир военной комендатуры аэродрома перешел на сторону русских и полностью передал под них инфраструктуру. То есть это была готовая ловушка - мы могли потерять всех десантников. Поняв ситуацию, Генштаб, безусловно, не отправил десантников на Джанкойский аэродром, на верную смерть или в плен ", - подчеркнул он.

"Эти все рассказы, что самолеты летели уже над Крымом и кто-то дал команду им разворачиваться, все это - пустые разговоры людей, которые, к сожалению, не имеют ответственности перед собственной страной", - резюмировал бывший исполняющий обязанности президента Украины.

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