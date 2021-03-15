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Генерал рассказал об амбициозной военной операции ВСУ во время аннексии Крыма

15 марта 2021, 07:09
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Украинские военные могли взять под контроль аэродромы на ныне оккупированном полуострове, однако в последний момент получили команду отменить операцию.

Аннексия Крыма
Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году / Фото РБК-Украина

Украинская армия планировала взять под контроль и удерживать крымские аэродромы и другие стратегические объекты во время оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Этот план был реальным, и украинские военные могли его реализовать, однако его отменили. Об этом заявил в интервью Крым. Реалии первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Виктор Назаров, который был в составе военной делегации в Крым.

"Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна", - отметил Назаров.

Он заявил, что боеготовых частей было более чем достаточно для того, чтобы не только оказывать сопротивление, но и применять его.

"Утвердили то, что надо подготовить силы и средства. Первый эшелон - это были высокомобильные десантные войска. Они должны были с нескольких аэродромов - Днепр, Львов, Озерное - загрузиться на Ил-76 и АН-26. Самолетам была поставлена задача "взлететь", и они начали двигаться по указанному маршруту на аэродромы. Вертолетам была поставлена задача доставить командование сухопутных войск", - рассказал генерал.

Подразделения должны были прибыть на аэродромы, приближенные к Крыму: Кульбакино Николаевской области, Мелитополь, Херсон. И уже оттуда должны перебрасываться на территорию Крыма, на аэродромы Саки, Бельбек, Кировск, Джанкой. И второй эшелон - сухопутный - должен был двигаться по перешейку, брать их под контроль.

По его словам, соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генштаб ВСУ, однако позднее его отменил начальник Генштаба Михаил Куцин.

"Аргументация прозвучала так, что ситуация и так очень напряженная, не надо ее напрягать еще больше. "Все, давайте команду "отставить", всех возвращать, и никого не отправляйте, самолеты на аэродромы, подразделения свои в казармы, и на этом заканчиваем", – пояснил он.

Куцин пока публично не комментировал заявление Назарова.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Напомним:

Возвращение Крыма в состав Украины

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