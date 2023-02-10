"Это реалистично": НАТО может вступить в войну против России - эксперт

НАТО вступит в войну на стороне Украины в двух случаях - из-за Беларуси и применения ядерного оружия Россией.
Как заявил политтехнолог Михаил Шейтельман, это довольно реалистичный сценарий.
"Вот если в войну вступит Беларусь, - это реалистично. Вот именно Беларусь своей армией, то НАТО может вступить в войну с Беларусью. Не с Россией (будут воевать), с Беларусью, только на территории Беларуси. Это реально, потому что это большая угроза для НАТО. Там Латвия, Литва, Польша", - отметил политтехнолог.
Кто такой Михаил Шейтельман
Михаил Шейтельман – политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.
Этот сценарий эксперт назвал "наиболее мягким" из всех. Жестким сценарием, по мнению Шейтельмана, будет любое применение ядерного оружия Россией.
Ядерная угроза со стороны РФ
Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.
На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.
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