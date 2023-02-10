"Путин провоцирует НАТО": в Украине призвали Запад к жесткой реакции на пролет Калибра в Румынии

Ракеты, которые агрессор Россия запустила на Черновцы через воздушное пространство Молдовы и Румынии – это вызов Западу, считает нардеп Егор Чернев.

Запад должен заставить Путина себя уважать, как это уже сделал Эрдоган - депутат / Коллаж Минобороны РФ, УНИАН

Пролет ракет Калибр через воздушное пространство страны НАТО Румынии, а также Молдовы, является сознательным вызовом Западу со стороны оккупанта России. Москва проверяет решимость Альянса вступить в войну в Украине в случае эскалации. Запад должен последовать примеру президента Турции Эрдогана, который в такой ситуации проявил решительность и заставил себя уважать. Об этом заявил глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что запуск ракет на Черновцы через Румынию и Молдову – сознательная провокация со стороны Кремля. Оккупанты хотели оценить решимость Альянса включиться в войну России против Украины в случае эскалации боевых действий.

По словам депутата, похожий прием Путин уже использовал против Эрдогана. Тогда президент Турции заставил себя уважать – ПВО страны сбило российский самолет.

"Цель — увидеть реакцию и оценить решимость НАТО принять непосредственное участие в конфликте в случае эскалации со стороны россии и пересечения ею красных линий. Подобный прием путин использовал когда-то против Турции. Это закончилось сбитием турецкой ПВО его самолета. Эрдоган себя заставил уважать", - отметил Чернев.

Парламентарий добавил, что западный мир должен показать аналогичную решительность, а также предоставить Украине боевую авиацию и дальнобойные ракеты, чтобы у Путина не было никаких иллюзий.

"Сбивать российские ракеты, усиливать санкции и немедленно предоставить Украине авиацию и ATACMS. У путина не должно быть никаких иллюзий, что кого-то в Европе он еще может прогнуть. Иначе последствия для Европы будут ужасающими", - подчеркнул Егор Чернев.

Ракетная атака России на Украину 10 февраля

Страна-оккупант Россия в пятницу, 10 февраля, устроила массированный ракетный обстрел Украины. В ряде областей работала ПВО, большую часть ракет удалось сбить.

В Харькове в результате ракетных ударов врага по объектам получили ранения люди. В городе могут быть проблемы с электроэнергией, водой и отоплением.

В Хмельницком проблемы со светом. Львов частично обесточен.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что две российские крылатые ракеты Калибр пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы. По словам Залужного, ракеты запустили из акватории Черного моря.

Наступление России: