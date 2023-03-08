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"Это терроризм": Зеленский жестко высказался о расстреле пленного бойца ВСУ

8 марта 2023, 10:51
В отличие от оккупантов РФ, украинские защитник воюют за свободу, демократию и свои ценности, подчеркнул президент.
Владимир Зеленский, война в Украине
Владимир Зеленский прокомментировал расстрел пленного бойца ВСУ / Офис президента, скриншот

Президент Владимир Зеленский прокомментировал расстрел безоружного украинского военнопленного, который совершили под запись российские оккупанты.

Такой чудовищный поступок свидетельствует о том, что у оккупантов РФ нет никаких законов и это показывает лицо Российской Федерации, подчеркнул он в интервью CNN.

"Это видео демонстрирует отношение России к военнопленным. У них нет ни законов войны, ни международного права, ни конвенций. Эти люди - они ничего не уважают. Они не воюют как солдаты", — сказал глава государства.

видео дня

Вместе с тем он сказал, что в отличие от оккупантов РФ, украинские защитники воюют за свободу, демократию и свои ценности.

"Для них это терроризм - такое отношение. И они выкладывают это видео... Это лицо этой войны. Это лицо Российской Федерации", — добавил Зеленский.

Расстрел пленного бойца ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийцы украинского военнопленного будут найдены.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", — заявил он в видеообращении.

"Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала свободу для Украины", — подчеркнул президент.

Как известно, в Сети появилась запись расстрела оккупантами РФ пленного бойца ВСУ после того, как он сказал фразу "Слава Украине".

Позже стало известно, что пленным украинским военнослужащим, которого под запись расстреляли российские оккупанты после того, как он сказал фразу "Слава Украине", был боец 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Тимофей Николаевич Шадура.

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