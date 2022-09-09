"Это высокий профессионализм": генерал рассказал, как ВСУ бьют россиян на Харьковщине и под Херсоном

Генерал рассказал, как ВСУ бью россиян на Харьковщине и под Херсоном / скриншот

К концу года у России не закончатся снаряды, артиллерия и бронетехника. Страна-агрессор имеет достаточно вооружений и техники, но ВСУ постепенно нивелируют это преимущество.

Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде отметил, что оставшееся вооружение РФ - старое.

"Они будут снижать свой уровень техники до уровня Т-34, потому что для Путина и его окружения эта война – за личное выживание, и поражение в ней приведет к политической смерти, а, может быть, не только политической. Поэтому Россия будет использовать все, что только может. Уже сейчас они используют старые ракеты, танки. Но все равно они еще представляют угрозу", - пояснил генерал.

Романенко отметил, что несмотря на все это, потенциал российской группировки на территории Украины больше, чем потенциал ВСУ.

"Но даже в таких условиях наши умудряются бороться с россиянами, останавливать их, проводить контрнаступательные действия. Это – высокий профессионализм. А, помимо прочего, ВСУ еще и выполняют задачу снижения военного потенциала России", - подытожил эксперт.

Напомним, с начала сентября украинские военнослужащие смогли освободить от российских оккупантов более тысячи квадратных километров.

"В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории", - рассказал президент Украины Владимир Зеленский

Также сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

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