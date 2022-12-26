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"Этот козырь пока полежит в кармане": в Беларуси готовятся к потенциальному наступлению - эксперт

26 декабря 2022, 10:18
Пока что Россию устраивает участие Беларуси в войне против Украины на нынешнем уровне.
беларусь, пограничники
Эксперт назвал признаки подготовки в Беларуси к наступлению / Facebook/GpkGovBY

Россия готовит почву для нового наступления в Украину из Беларуси. Это необходимо для отвлечения украинских сил. При этом решение об активном участии белорусских военных пока что еще не принято. Об этом рассказал военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

По его словам, признаки, свидетельствующие о подготовке потенциальной наступательной операции, отслеживаются еще с апреля.

В частности, на территории Беларуси циклично проводятся учения, проверяется готовность техники и районов сосредоточения, проводится периодическая ротация сил и средств.

"Мы постоянно говорили, что противник удерживает на границе с Украиной 6-8 батальонных тактических групп и одно подразделение сил специальных операций. Они ротируются и в Беларуси готовится личный состав для действий именно в этих районах", - сказал Грабский в интервью РБК-Украина.

Кроме того, в Беларуси проводится подготовка аэродромной сети, которая фактически передана в руки россиян, и подготовка путей сообщения и районов разгрузки войск. Также перебрасываются дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.

"Не так давно белорусской армии передали комплексы "Искандер" и С-400. Плюс, за последние два месяца осуществляется постоянная передислокация в дозированном виде российских подразделений. За месяц-полтора количество российских подразделений выросло на 2,5 тысячи", - добавил Грабский.

По словам военного эксперта, пока что Россию устраивает участие Беларуси в войне против Украины на нынешнем уровне. Кремль может рассчитывать на дополнительное формирование 65-тысячного корпуса белорусских сил, которые могут быть задействованы в сухопутной агрессии против Украины, но считает, что пусть "этот козырь пока что полежит в кармане".

"Для Лукашенко и его хозяина в Кремле потери среди белорусских бойцов будут критическими, если они начнут какие-то активные наступательные сухопутные действия. Ведь идея наступления на Украину в белорусском обществе не очень поддерживается. Как следствие, по стране могут начаться массовые протестные акции, которые нужно будет давить и отвлекать еще на них дополнительные силы и средства", - считает Грабский.

При этом Украина вынуждена держать на севере силы и средства, которые очень бы пригодились на других направлениях.

"То есть задачи по ограничению маневра и отвлечения украинских Сил обороны белорусы выполняют. Поэтому на сегодняшний день не возникает острой необходимости, чтобы белорусские сухопутные подразделения ввязывались в боевые действия на территории Украины, их время еще не наступило. Но это не значит, что там что-то решает Лукашенко. Такого решения просто пока нет", - констатировал военный эксперт.

Риск нового вторжения в Украину со стороны Беларуси

25 декабря советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия перебрасывает в Беларусь мобилизованных и военную технику. Украинская разведка все время следит за ситуацией. РФ хочет, чтобы Беларусь отвлекла на себя часть сил и средств Украины.

Военный эксперт Олег Катков считает, что со стороны Беларуси наблюдается угроза повторного наступления на Украину. Эта угроза не исчезнет вплоть до окончания войны и победы Украины.

24 декабря в Институте изучения войны заявили, что Москва формирует условия для нового наиболее опасного курса действий - возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева. Эти действия могут быть российской информационной операцией или отражением планов диктатора путина, считают аналитики ISW.

При этом данные, которые сейчас имеются, двойственны: некоторые проверенные свидетельства наращивания российского присутствия в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок. При этом по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси.

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