Ежедневно нужно убивать 1000 оккупантов, тогда произойдет перелом в войне - эксперт

Ежедневно нужно убивать 1000 оккупантов / Агил Рустамзаде, скриншот

В Украине ежедневно "грузом 200" должны становиться около 1000 оккупантов. С такими потерями российская армия начнет проваливать свою оборону. Об этом заявил военный эксперт Агиль Рустамзаде, сообщает Новое время.

Эксперт убежден, что показателем перелома в войне могут стать такие ежедневные потери врага.

Сейчас, по данным Генштаба, российская армия ежедневно теряет 100-150 солдат, хотя интенсивность боев на Донбассе высока. Однако это не означает, что эффективность украинской армии снизилась. В ВСУ недостаточно тяжелого вооружения, которым можно было бы наносить оккупантам сокрушительные потери.

"Ситуация определяется многими факторами, но в основном враг уничтожается артиллерией, системами залпового огня, а то, что у вас их не хватает, было понятно уже давно. У вас даже был период, неделю или десять дней назад, когда у вас не хватало снарядов и боеприпасов. Но сейчас боеприпасы подвозят и в перспективе двух недель, я думаю, вы сможете поднять планку до 300-500 убитых на день", - сказал Агиль Рустамзаде.

Эксперт отмечает, что даже 300-500 ликвидированных оккупантов ежедневно является недостаточным количеством для того, чтобы операция украинских войск получила наступательный характер.

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Когда может начаться контрнаступление

Напомним, украинские войска могут пойти в контрнаступление на юг сразу после того, как накопят достаточно сил. Ожидается, что тогда российские войска потеряют свой наступательный потенциал и истощатся.

Советник Банковой Алексей Арестович ранее сделал прогноз о том, что армия Украины может пойти в контрнаступление на позиции войск РФ ориентировочно в середине лета когда поступят достаточные объемы вооружений от Запада. Поставки оружия в нужном количестве ожидаются не ранее июля.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия России в следующем месяце не сможет проводить наступательные операции, поскольку у нее нет достаточных резервов. ВСУ могут пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от поставок вооружений с Запада.

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