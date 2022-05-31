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В контрнаступление нужно идти постепенно: что для этого необходимо - эксперт

31 мая 2022, 03:15

Аккуратное и постепенное наступление может уберечь от огромных потерь.

ВСУ
В контрнаступление нужно идти постепенно / Макс Левин

Украинские власти и военные работают над тем, чтобы в ближайшее время наши защитники пошли в контрнаступление и выбили из страны все вражеские войска. Для этого можно использовать несколько подходов. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко во время телемарафона на телеканале Freeдом.

Он отмечает, что реализовать масштабное и агрессивное контрнаступление сразу по всей линии фронта пока невозможно.

"У нас, напомню, только 500 км на востоке – линия фронта, где идут напряженные бои, а еще и юг Украины, очевидно, сейчас такой подход реализовать крайне тяжело. Есть второй вариант: несмотря на жертвы, потери, бросать новые подразделения в контратаки. Так воюет Россия. Это не украинский подход", — сказал Александр Мусиенко.

Более эффективным и реальным для ВСУ, по мнению эксперта, является постепенное и аккуратное контрнаступление. Такие действия помогут уберечь жизни многих солдат.

"Переходить в контратаки необходимо постепенно, аккуратно, по тем направлениям, где предоставляется возможность, учитывая возможные потери, для того, чтобы их минимизировать, а также для того, чтобы сохранить больше жизней личного состава. И, конечно, проводить любые наступательные действия таким образом, чтобы это, как только возможно, было безопасно для мирного населения", — добавил эксперт.

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Мусиенко обратил внимание на то, что именно аккуратные контрнаступления проводят наши защитники в Харьковской и Херсонской областях.

В первую очередь украинская сторона пытается добиться победы, однако не рискуя всеми людьми. Целью ВСУ является сделать так, чтобы рашисты не могли владеть позициями, которые будут более выгодны по отношению к украинским силам.

"Они оттесняются с этих позиций, и уже позиции, более выгодные с военной точки зрения (высоты или по зеленой зоне), занимают уже украинские подразделения, что позволяет более эффективно проводить оборону и сдерживание войск РФ, а также создает определенные плацдармы для последующих контратак", — сказал Мусиенко.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что украинские военные нуждаются в реактивных системах залпового огня, а их отсутствие только усугубляет наши позиции.

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Когда может начаться контрнаступление

Напомним, украинские войска могут пойти в контрнаступление на юг сразу после того, как накопят достаточно сил. Ожидается, что тогда российские войска потеряют свой наступательный потенциал и истощатся.

Советник Банковой Алексей Арестович ранее сделал прогноз о том, что армия Украины может пойти в контрнаступление на позиции войск РФ ориентировочно в середине лета когда поступят достаточные объемы вооружений от Запада. Поставки оружия в нужном количестве ожидаются не ранее июля.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия России в следующем месяце не сможет проводить наступательные операции, поскольку у нее нет достаточных резервов. ВСУ могут пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от поставок вооружений с Запада.

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