Жданов назвал условие, при котором Лукашенко пойдет войной на Украину: "будет петлять до последнего"

Жданов назвал условие, при котором Лукашенко пойдет войной на Украину / скриншот

Беларусь может вступить в прямую войну с Украиной если президент РФ "дожмет" Александра Лукашенко.

Как рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в колонке для НВ, на волынском направлении армия Беларуси может выставить 25 тысяч человек.

"Мы наблюдаем за белорусской армией в том плане, что есть понимание: Путин может дожать Лукашенко, и тот отдаст приказ на наступление белорусской армии на Украину. Не исключаем такой возможности. Поэтому ведем наблюдение за участком границы и держим там необходимое количество войск для защиты нашей территории", - отметил эксперт.

По словам Жданова, Украина располагает данными, откуда могут прийти вражеские войска.

"Мы вполне понимаем, откуда потенциально может идти армия Беларуси. Особенности местности таковы, что там не развернешься и не пойдешь широким фронтом. Там болота и леса, и это сильно сужает возможности наступающей стороны. Кстати, это может быть еще одним сдерживающим фактором для белорусской армии — они будут ограничены в маневре, и мы можем повторить то же, что делали с российской армией в первую неделю войны в Черниговской и Сумской области. Тогда мы крошили их в походных колоннах, когда они входили на территорию Украины. Особенности местности могут создать такие же условия и сыграть такую же злую шутку с белорусской армией", - заявил эксперт.

Жданов подчеркнул, что Лукашенко введет войска в Украину, если Путину удастся запугать его.

Читайте такжеПойдет ли Россия на Киев: эксперт рассказал, что замыслили Путин и Лукашенко"На кону — пребывание Лукашенко у власти. Если Путин найдет способ запугать его тем, что буквально назавтра он его отстранит от власти, если тот не пойдет войной на Украину, то при таких условиях Лукашенко может отдать приказ. В остальных случаях Лукашенко будет петлять до последнего, потому что понимает: если даже отдаст приказ на наступление — это может повлечь за собой также социальный взрыв внутри самой страны. И несмотря на то, что армия сейчас не совсем пользуется поддержкой населения, но она и население могут объединиться. Потому что социология показывает, что и население, и армия в большинстве своем против участия Беларуси в войне в Украине", - заявил военный эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал о контрнаступлении украинских военных на Юге Украины. По его словам, Вооруженным силам Украины важно перейти реку Ингулец в Херсонской области. Это позволит в дальнейшем накапливать там войска и развивать наступление на Новую Каховку.

Также Олег Жданов рассказывал, что в России уже начался скрытый бунт против войны в Украине, который может перерасти в открытый. Даже несмотря на мощную агитацию, которую проводят внутри страны-агрессора, мужчины отказываются подписывать контракты на военную службу.

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