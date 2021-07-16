Финита ля комедия: айтишницу, которая "не переваривает" украинский язык, выгнали с работы

Результаты ее работы назвали неудовлетворительными / а_polskih/Instagram

Киевская блогерша под никнеймом Анастасия польских опозорилась, заявив, что украинский язык звучит "мерзко". В IT-компании, где девушка до этого момента находилась на испытательном сроке, уже заявили, что Анастасия у них больше не будет работать.

В AllStars-IT подчеркнули, что не разделяют взглядов девушки по поводу украинского языка. Там отметили: компания является активным участником и организатором социальных проектов на благо украинского общества – говорится в официальном заявлении в Instagram.

Пресс-служба компании сообщила, что коллеги и руководители девушки не замечали у Анастасии признаков украинофобии ранее. У горе-блогерши заканчивается испытательный срок. Отмечается, что за это время результаты ее работы оценили как неудовлетворительные.

"Принимая во внимание недопустимые публичные высказывания и результаты работы Анастасии, девушке сегодня официально сообщили об окончании профессиональных отношений", – отметили в All Stars IT.

Позиция ИТ-компании относительно заявления Анастасии / Скриншот

Детали скандала

В телеграм-канале "Катарсис" обратили внимание на скандальное заявление киевской блогерши. Девушка раскритиковала новые нормы Закона о языке, назвав украинский язык "мерзким".

После того как девушка негативно отреагировала на новые нормы закона о языке, ее раскритиковали в сети, на что она удалила пост, заявив, что не хочет "унижаться перед больными людьми", а также поблагодарила за "пиар".

Сама девушка на свое увольнение пока никак не отреагировала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в День вышиванки в Харькове по случаю праздника прошел марш, который не обошелся без скандальной истории. В Сеть попало видео, на котором девушка, считающая себя "экспертом в истории Украины", назвала участников мероприятия "быдлом", а лозунг "Слава Украине! – Героям слава!" - "нацистским".