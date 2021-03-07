Генерал оценил угрозу войны с РФ и назвал опасное направление

Россия будет усиливать плацдарм в Беларуси, уверен Николай Маломуж.
Россия преследует цель создания на территории Беларуси мощного военного плацдарма, который будет серьезной угрозой для Украины, заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.
Как подчеркнул он в эфире ObozTV, Россия рассматривает сценарий широкомасштабных операций, связанных со сменой режима в самой Беларуси и усиления своих позиций вплоть до вторжения.
Экс-глава СВР подчеркнул, что РФ планирует усиление силовой компоненты по всем секторам в пределах союзного государства.
"Сейчас дорабатываются 7 пунктов интеграционных карт, включая военный пункт и пункт безопасности. Россия будет уже легитимно входить в Беларусь, усиливать плацдарм на этом направлении", – сказал генерал.
В то же время он отметил, что сейчас речь идет о стратегических планах, а не о конкретном плане действий Кремля в отношении этих стран.
"Война ли это? Усиление – да, наращивание военных ресурсов, высокоточного оружия – да. Но в ближайший период, по нашим данным и по данным союзников, реальная широкомасштабная война против Украины не предвидится", – добавил Маломуж.
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Война на Донбассе:
- Боевики "ДНР" в среду, 3 марта, выпустили заявление, в котором было указано, что они получили разрешение открывать "упреждающий огонь" в направлении позиций ВСУ на Донбассе.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что в такой ситуации боевиков ждет ответственность. Договоренности о прекращении огня на Донбассе были достигнуты в рамках Нормандского формата, и таким образом незаконные вооруженные формирования фактически объявили о своем выходе из договора.
- Председатель делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что данная ситуация сигнализирует о попытке РФ в одностороннем порядке выйти из договоренностей о перемирии по Донбассу и поставить под вопрос выполнение Минских соглашений.
- Глава российской делегации в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в срыве договоренностей. Москва считает, что Киев якобы намеренно нарушает договор о прекращении огня.