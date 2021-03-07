Генерал оценил угрозу войны с РФ и назвал опасное направление

Российский военный / Reuters

Россия преследует цель создания на территории Беларуси мощного военного плацдарма, который будет серьезной угрозой для Украины, заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

Как подчеркнул он в эфире ObozTV, Россия рассматривает сценарий широкомасштабных операций, связанных со сменой режима в самой Беларуси и усиления своих позиций вплоть до вторжения.

Экс-глава СВР подчеркнул, что РФ планирует усиление силовой компоненты по всем секторам в пределах союзного государства.

"Сейчас дорабатываются 7 пунктов интеграционных карт, включая военный пункт и пункт безопасности. Россия будет уже легитимно входить в Беларусь, усиливать плацдарм на этом направлении", – сказал генерал.

В то же время он отметил, что сейчас речь идет о стратегических планах, а не о конкретном плане действий Кремля в отношении этих стран.

"Война ли это? Усиление – да, наращивание военных ресурсов, высокоточного оружия – да. Но в ближайший период, по нашим данным и по данным союзников, реальная широкомасштабная война против Украины не предвидится", – добавил Маломуж.

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