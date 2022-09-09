Генерал признался, почему Путин не мстит Украине за удары по Крыму

Путин прекрасно понимает, что, если он проиграет в этой войне, для него наступит политическая смерть, а, может, не только политическая.
России нечем отвечать на удары ВСУ по оккупированному Крыму, ведь она уже использовала против нас все виды вооружений, кроме ядерного, заявил генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде.
По его словам, западные страны и США "вынудили Путина сделать заявление о том, что, поскольку Украина – не ядерное государство, РФ не собирается применять против нее ядерное оружие".
"Путин прекрасно понимает, что, если он проиграет в этой войне, для него наступит политическая смерть, а, может, не только политическая. Так что у России не так много возможностей для ответа на взрывы в Крыму. Ее возможности обстрелять украинские города известны, и РФ в очередной раз показала их в День независимости Украины. К тому же, в РФ не хотят признавать, что Крым, который "зашел в российскую гавань", который для России "закрытый вопрос" и "отрезанный ломоть", обстреливает Украина, пытаясь вернуть свое. Ведь такая смена риторики и информационная легализация станут частью поражения РФ", - отметил эксперт.
Романенко напомнил, что в РФ ухудшается социальная ситуация.
"Потери России в этой войне огромные – порядка 340 тысяч погибших и раненых, причем это было подтверждено путинским указом о призыве 137 тысяч. Эта цифра обусловлена тем, что РФ нужно быстро пополнить и расширить штат, набрать призывников и додавливать их, чтобы подписали контракты хотя бы на три месяца. Поэтому России будет тяжело начать говорить правду о Крыме. Наше дело правое, а у них все от лжи. Россияне воспитаны на лжи, строят свои действия на лжи. Поэтому и ситуация такая", - подытожил Романенко.
Напомним, ранее ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.
Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.
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