Генерал признался, почему Путин не мстит Украине за удары по Крыму

Почему РФ не мстит за взрывы в Крыму / Фото УНИАН, Telegram

России нечем отвечать на удары ВСУ по оккупированному Крыму, ведь она уже использовала против нас все виды вооружений, кроме ядерного, заявил генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде.

По его словам, западные страны и США "вынудили Путина сделать заявление о том, что, поскольку Украина – не ядерное государство, РФ не собирается применять против нее ядерное оружие".

"Путин прекрасно понимает, что, если он проиграет в этой войне, для него наступит политическая смерть, а, может, не только политическая. Так что у России не так много возможностей для ответа на взрывы в Крыму. Ее возможности обстрелять украинские города известны, и РФ в очередной раз показала их в День независимости Украины. К тому же, в РФ не хотят признавать, что Крым, который "зашел в российскую гавань", который для России "закрытый вопрос" и "отрезанный ломоть", обстреливает Украина, пытаясь вернуть свое. Ведь такая смена риторики и информационная легализация станут частью поражения РФ", - отметил эксперт.

Романенко напомнил, что в РФ ухудшается социальная ситуация.

"Потери России в этой войне огромные – порядка 340 тысяч погибших и раненых, причем это было подтверждено путинским указом о призыве 137 тысяч. Эта цифра обусловлена тем, что РФ нужно быстро пополнить и расширить штат, набрать призывников и додавливать их, чтобы подписали контракты хотя бы на три месяца. Поэтому России будет тяжело начать говорить правду о Крыме. Наше дело правое, а у них все от лжи. Россияне воспитаны на лжи, строят свои действия на лжи. Поэтому и ситуация такая", - подытожил Романенко.

Напомним, ранее ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.

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