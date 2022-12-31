Большое влияние на ситуацию в войне, говорит генерал Игорь Романенко, оказывают, в частности, действия "башен Кремля" и ближайшего путинского окружения.

Генерал Романенко пояснил, почему враги постоянно меняют своих командующих / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Постоянные замены командующих в русской оккупационной армии свидетельствуют о том, что за все время после начала вторжения Кремль так и не смогл сформировать устойчивую систему управления войсками. Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ и бывший замначальника Генштаба Игорь Романенко.

"С момента проведения Херсонской наступательной операции мы перехватили стратегическую инициативу и удерживаем ее. Это очень важно", – подчеркнул он.

Большое влияние на ситуацию в войне, говорит Романенко, оказывают, в частности, действия "башен Кремля" и ближайшего путинского окружения. Речь идет о команде во главе с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, куда входят генерал Сергей Суровикин, возглавляющий командование российскими войсками на территории Украины, и чеченский диктатор Рамзан Кадыров. Она борется другой, в которую входят представители ФСБ и Минобороны в лице Сергея Шойгу и начальника русского Генштаба Валерия Герасимова.

"Есть вопросы по существу. Понятно, что нужно улучшать, но это не удается. Есть очень серьезное политическое влияние на подготовку, организацию и ведение боевых действий. Когда оно усугубляет ситуацию, которая объективно складывается, будут соответствующие результаты", – подытожил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

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