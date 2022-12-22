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РФ готовит масштабное наступление: военный эксперт назвал направления и сроки

22 декабря 2022, 12:16
Численность армии РФ увеличивается до 1,5 миллиона человек, количество контрактников до 695 тысяч.
Мобилизация в РФ, российские военные
РФ может начать новое наступление / Telegram, Радио Свобода

Заявления президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу на коллегии МО РФ формулируют план войны РФ на 2023 год.

Среди ключевых тезисов кремлевской верхушки - оборона коридора в Крым, наступление новыми дивизиями, совершенствование управления артиллерией и авиацией, а также обеспечение беспилотниками. Об этом известный журналист и военный эксперт Юрий Бутусов пишет в своем Facebook.

Он напомнил, что численность армии РФ увеличивается до 1,5 миллиона человек, количество контрактников до 695 тысяч, также планируется развернуть 20 новых дивизий наземных сил для содержания Крымского коридора и войны против Украины.

Бутусов пишет, что Россия в 2023 году планирует:

  • закрепиться на захваченных территориях, в первую очередь в коридоре в Крым;
  • подготовить масштабную наступательную операцию по всем наземным направлениям, создав численное преимущество и расширив линию фронта;
  • успех в наземной войне планируется достичь за счет качественных изменений в тех сферах, где россияне уступают украинцам (изменениям организации и управления, тесной взаимодействии войск на земле и в воздухе, достижении лучшей координации между средствами разведки и средствами поражения, усиления ситуационной осведомленности);
  • Россия осознает преимущество украинцев в боеспособности, поэтому пытается ввести качественные изменения в комплектовании войск, чтобы обеспечить более высокое качество мобилизационных резервов;
  • Россия готовится к долговременной войне, никаких признаков политического решения и мира не просматривается.

Кто такой Юрий Бутусов

Известный украинский журналист, главный редактор интернет-портала Цензор.нет. Специализируется на военной тематике и вопросах обороны и безопасности. В 2020-2021 годах — внештатный советник министра обороны Украины. Автор серии аналитических материалов на военную тематику, выступает в качестве эксперта на ведущих телеканалах.

"В полном объеме выполнить поставленные задачи РФ не сможет, поскольку имеет ограничения в кадрах и промышленных возможностях, нового вооружения даже для восстановления потерь не хватает", - резюмировал он.

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

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