РФ готовит масштабное наступление: военный эксперт назвал направления и сроки

Заявления президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу на коллегии МО РФ формулируют план войны РФ на 2023 год.
Среди ключевых тезисов кремлевской верхушки - оборона коридора в Крым, наступление новыми дивизиями, совершенствование управления артиллерией и авиацией, а также обеспечение беспилотниками. Об этом известный журналист и военный эксперт Юрий Бутусов пишет в своем Facebook.
Он напомнил, что численность армии РФ увеличивается до 1,5 миллиона человек, количество контрактников до 695 тысяч, также планируется развернуть 20 новых дивизий наземных сил для содержания Крымского коридора и войны против Украины.
Бутусов пишет, что Россия в 2023 году планирует:
- закрепиться на захваченных территориях, в первую очередь в коридоре в Крым;
- подготовить масштабную наступательную операцию по всем наземным направлениям, создав численное преимущество и расширив линию фронта;
- успех в наземной войне планируется достичь за счет качественных изменений в тех сферах, где россияне уступают украинцам (изменениям организации и управления, тесной взаимодействии войск на земле и в воздухе, достижении лучшей координации между средствами разведки и средствами поражения, усиления ситуационной осведомленности);
- Россия осознает преимущество украинцев в боеспособности, поэтому пытается ввести качественные изменения в комплектовании войск, чтобы обеспечить более высокое качество мобилизационных резервов;
- Россия готовится к долговременной войне, никаких признаков политического решения и мира не просматривается.
Кто такой Юрий Бутусов
Известный украинский журналист, главный редактор интернет-портала Цензор.нет. Специализируется на военной тематике и вопросах обороны и безопасности. В 2020-2021 годах — внештатный советник министра обороны Украины. Автор серии аналитических материалов на военную тематику, выступает в качестве эксперта на ведущих телеканалах.
"В полном объеме выполнить поставленные задачи РФ не сможет, поскольку имеет ограничения в кадрах и промышленных возможностях, нового вооружения даже для восстановления потерь не хватает", - резюмировал он.
Угроза нового наступления РФ
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.
Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.
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