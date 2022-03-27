Голодная и обессиленная пришла на позицию: собака потерялась при эвакуации, но нашла своего кинолога

Лея пришла на боевую позицию своего кинолога / Фото magnolia-tv.com

Служебная собака Лея, которая несколько лет служит в кинологическом центре Национальной гвардии Украины, потерялась во время эвакуации. Но, преодолев много километров, все же нашла своего друга-кинолога.

Лея обеспечивала охрану общественного порядка и разыскивала пропавших людей. После полномасштабного вторжения России бригада перегруппировалась, а собак из кинологического центра пришлось эвакуировать. Лея испугалась мощных взрывов и убежала, сообщает Магнолия ТВ.

Собаку долгое время искали, но найти не смогли. Через время Лея пришла на позицию к своему человеку.

"Она самостоятельно отыскала меня. Голодная и обессиленная пришла ко мне на позицию. Только представьте мое удивление и радость от того, что она жива", – рассказал гвардеец Богдан.

Сейчас Лея продолжает нести боевую службу и защищает Украину от российских захватчиков.

Как сообщал Главред, украинка проехала на попутках сотни километров, чтобы забрать свою кошку, которая потерялась на вокзале во Львове во время эвакуации из-за войны России против Украины.

Кроме того весь миру узнал о семье киевлян, которые во время эвакуации 17 километров несли свою собаку на руках до границы с Польшей. Немецкую овчарку зовут Пуля, ей уже 12 лет.

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